Odvjetnik Anto Nobilo u Novom je danu komentirao slučaj koji je psihijatar Slavko Sakoman iznio gostujući na N1 televizji o policajcima koji su izašli na intervenciju na kojoj su ponudili prisutne kokainom, a svemu je, navodno, svjedočio sin jednog visokog dužnosnika, koji, opet navodno, nije i sam konzumirao drogu. Dotaknuo se i mogućih masovnih tužbi nekadašnjih pripadnika HVO-a kao i Hrvata koji se nalaze na suđenju u Zambiji.

Anto Nobilo kaže da policiji neće trebati dugo vremena za utvrditi o kome se radilo u spomenutom incidentu s policijom: “Lako se može utvrditi tko je bio na intervenciji, tko je bio tamo. Ako je bila intervencija, vjerojatno je i neka bilješka, zna se vlasnik stana, treba saslušati te ljude.”

O mogućim kaznama ističe: “Policiju se ne štiti – ako netko napravi kazneno djelo, oni će krenuti. Nije problem u policajcima, nego u neimenovanom dužnosniku. Njih se već štiti. To je problem. Mislim da je to motivacija dr. Sakomana da izađe u javnost to što je shvatio da istraga pod tim okolnostima možda ne bi išla do kraja, a sad kad je u javnosti, morat će se sve utvrditi.”

Govoreći o kaznama za neprijavljivanje kaznenog djela, Nobilo je objasnio: “Ne mogu govoriti napamet, ali nije samo da netko zna pa ne prijavi. To je policajac kojem je to dužnost, opis radnog mjesta, onda je to zloupotreba ovlasti. To je prilično ozbilnjo kazneno djelo.”

“Kad je ovo izašlo u javnost, postalo je širi interes. To bi se moralo dogoditi sve kroz nekoliko dana, policija bi morala brzo djelovati. Sjetimo se kako je brzo odbačena prijava za grupu Borg. Kad žele, mogu oni to brzo napraviti”, dodao je Nobilo.

“Zloupotrijebili smo HVO za ostvarivanje nečega na što nismo imali pravo”

Prokomentirao je i ukidanje presude Visokog upravnog suda koji je bivšem pripadniku HVO-a odbio priznati prava i povlastice koje uživaju hrvatski ratni vojni invalidi, pripadnici Oružanih snaga RH. Tom odlukom širom su otvorena vrata prihvaćanju i desetaka ostalih identičnih ustavnih tužbi bivših pripadnika HVO-a koje čekaju na rješavanje pred tim sudom.

Na pitanje zašto se to pitanje sad opet otvara, Nobilo odgovara da se radi o kompliciranoj pravnoj priči:

“Hrvatska ima narativ da su pripadnici HVO-a obranili Hrvatsku pa su zato zaslužni pa moraju imati prava. To je bio prvenstveno narativ HDZ-a, ali on nije točan. Hrvatsko vijeće obrane je najviše ratovalo s muslimanima koji nisu napali Hrvatsku. Na kraju rata HVO s Armijom BiH i HV-om sudjeluje u zajedničkim operacijama i objektivno pomaže Hrvatskoj, ali to nije razlog da im se priznaju prava hrvatskih branitelja.

Smatram da Hrvatska mora platiti HVO-u i izjednačiti ih s hrvatskim vojnicima, ali iz drugih razloga – imamo presude Haškog tribunala da je u BiH bio međunarodni oružani sukob i da su se ratni zločini odvijali u tom kontekstu gdje je Hrvatska taj strani element, tj. agresor. Definirali su da se HVO borio za političke interese Hrvatske koja je htjela proširiti svoj teritorij na dio BiH, da su bili logistički oslonjeni na hrvatsku vojsku, da su vojnici bili hrvatski časnici koju su u Zagrebu dobivali mirovinsko i plaće, i da je zapovjedna linija išla do Zagreba, do Tuđmana. U tim smo ih okolnostima upotrijebili, zloupotrijebili za ostvarivanje nečega na što nismo imali pravo. Hrvatska to sad ne smije javno priznati. Ako prizna, odgovorna je kao agresor u BiH, a s druge strane ima potrebu da im da mirovine, invalidnine itd, a u zakonu to ne smiju priznati. Zato imamo zakonodavnu zbrku.”

Nobilo je istaknuo da je komentar ministra Tome Medveda bio neprimjeren:

“On je prejudicirao, da to neće ništa promijeniti. Tu se malo pogubio i ušao u sudbenu vlast premda netko je to njemu rekao, nije on pravnik niti je mogao znati. Neki dogovor je ispod stola napravljen. Malo se zaletio, nije to smio reći, to je direktno miješanje izvršne vlasti u sudbenu vlast. Ali sve je to pravni kaos proizašao iz naše intervencije u BiH i nespremnosti Hrvatske i društva suočiti se s tamnim stranicama prošlosti.”

“Bit je jesu li bili obmanuti ili svjesni kršenja postupka”

Na kraju se odvjetnik dotaknuo Hrvata u Zambiji, no rekao je da nemam dovoljno informacija za konrektnije komentare:

“Nemamo puno informacija. Moj stav je da je kazneno djelo počinjeno, a što se kaznene odgovornosti hrvatske države tiče, bit je jesu li obmanuti ili su bili svjesni vrši li se kršenje postupka. Sudski postupak to može dokazati. Iz daljine strši – ako ideš po svoju djecu iz Konga, zašto ne ideš u Kongo? Ako je Kongo zabranio posvajanja, kako možeš dobiti dokumente? Trebat će dobra obrana. Ako dokažu da su bili obmanuti i da su žrtve, onda će se obraniti. Teoretski Zambija postupak može prebaciti u Hrvatsku, ali pravno mislim da za to nemaju uvjete.”

