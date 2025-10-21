Martina Dalić kupila dionice Podravke za vrijeme zabrane trgovanja: "Radi se o nenamjernom propustu"

"Moja kupnja 350 dionica Podravke na Zagrebačkoj burzi za vrijeme zabrane trgovanja rezultat je nenamjerne pogreške. Odmah po uočavanju propusta obavijestila sam nadležna tijela, odnosno HANFA-u. Također sam odmah i brokeru zadala nalog da s prvim danom prestanka razdoblja zabrane trgovanja izloži na burzi nalog za prodaju navedenih dionica. U slučaju eventualne pozitivne razlike u cijeni po prodaji dionica tu ću razliku bez odlaganja darovati u dobrotvorne svrhe. Radi se o, ponavljam, zaista nenamjernom propustu u kojem nije bilo nakane ostvarivanja bilo kakve koristi, što vjerujem potvrđuju i već poduzeti koraci. Ispričavam se zbog propusta i prihvatit ću bez pogovora odluke nadležnih institucija koje o sankcioniranju mog postupka odlučuju u skladu sa zakonom", poručila je Martina Dalić u svom odgovoru.