Dabro: Nemam se potrebu ispričati. Snimit ću album domoljubnih pjesama za sve moje fanove

Dabro je danas na svom Facebooku objavio fotografije sa zagrebačkog groblja Mirogoj
Zbog pjevanja pjesme koja veliča Antu Pavelića na pokladama u Komletincima zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro našao se u središtu javnosti.
Dabro je za RTL rekao da se u Komletincima održavala pokladna zabava, tj. pokladno jahanje i u skladu poklada, same korizme, se koriste kao i diljem Hrvatske i pjesme, kostimi i izreke. Poručio je i da mu nije neugodno.
"U mojoj kući s mojim prijateljima, ja ću pjevati ono što ja hoću. Nitko mi to neće zabranjivati", rekao je. Na pitanje o spornom stihu 'grobnica u Madridu' Dabro je rekao:
"Gdje je spomenut Ante Pavelić, je li u jednoj rečenici on spomenut? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj".
Rekao je i da mu nije žao zbog spornog stiha, a na to da iz HDZ-a kažu da bi bilo lijepo da se ispriča, poručio je: "Nemam potrebe ni razloga bilo kome se ispričavati". Koalicija nikad nije bila sporna dodao je. "Domovinski pokret je glavni partner u Vladi koji provodi projekte i ključne stvari s HDZ-om. Nikad koalicija nije dolazila u pitanje", rekao je.
"Rekao sam da inače sviram harmoniku i evo, ovim putem ću najaviti, s obzirom na to da nisam stigao na Doru i nisam se stigao plasirati na Eurosong. Nisam se stigao plasirati na Eurosong. Snimit ću jedan album domoljubnih pjesama za sve moje fanove koji su mi se javili u zadnjih par dana", poručio je između ostalog za RTL.
