SPORNA SNIMKA

Dabro: Nemam se potrebu ispričati. Snimit ću album domoljubnih pjesama za sve moje fanove

author
N1 Info
|
17. velj. 2026. 17:11
PXL_011025_139414638
Patrik Macek/PIXSELL

Dabro je danas na svom Facebooku objavio fotografije sa zagrebačkog groblja Mirogoj

Zbog pjevanja pjesme koja veliča Antu Pavelića na pokladama u Komletincima zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro našao se u središtu javnosti.

Dabro je za RTL rekao da se u Komletincima održavala pokladna zabava, tj. pokladno jahanje i u skladu poklada, same korizme, se koriste kao i diljem Hrvatske i pjesme, kostimi i izreke. Poručio je i da mu nije neugodno.

"U mojoj kući s mojim prijateljima, ja ću pjevati ono što ja hoću. Nitko mi to neće zabranjivati", rekao je.  Na pitanje o spornom stihu 'grobnica u Madridu' Dabro je rekao:

"Gdje je spomenut Ante Pavelić, je li u jednoj rečenici on spomenut? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj". 

Rekao je i da mu nije žao zbog spornog stiha, a na to da iz HDZ-a kažu da bi bilo lijepo da se ispriča, poručio je: "Nemam potrebe ni razloga bilo kome se ispričavati". Koalicija nikad nije bila sporna dodao je. "Domovinski pokret je glavni partner u Vladi koji provodi projekte i ključne stvari s HDZ-om. Nikad koalicija nije dolazila u pitanje", rekao je. 

"Rekao sam da inače sviram harmoniku i evo, ovim putem ću najaviti, s obzirom na to da nisam stigao na Doru i nisam se stigao plasirati na Eurosong. Nisam se stigao plasirati na Eurosong. Snimit ću jedan album domoljubnih pjesama za sve moje fanove koji su mi se javili u zadnjih par dana", poručio je između ostalog za RTL.

Teme
Josip Dabro snimka

