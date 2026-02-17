Dabro: Nemam se potrebu ispričati. Snimit ću album domoljubnih pjesama za sve moje fanove

Rekao je i da mu nije žao zbog spornog stiha, a na to da iz HDZ-a kažu da bi bilo lijepo da se ispriča, poručio je: "Nemam potrebe ni razloga bilo kome se ispričavati". Koalicija nikad nije bila sporna dodao je. "Domovinski pokret je glavni partner u Vladi koji provodi projekte i ključne stvari s HDZ-om. Nikad koalicija nije dolazila u pitanje", rekao je.