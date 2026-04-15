Mandel NGAN / AFP

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je kritike nakon što je podijelio sliku na kojoj je prikazan kao Isus koji liječi bolesnika, a zatim se branio riječima da je "mislio da je to on kao doktor“.

Podijeli

Oglas

To je objašnjenje izazvalo podsmijeh na internetu, Politico je potaknulo da složi pregled 10 "najboljih izgovora" na zapadnoj političkoj hemisferi.

"Ja se ne znojim"

Godine 2019. tadašnji princ Andrew dao je intervju BBC-ju o optužbama da je imao seksualne odnose s Virginijom Giuffre.

Tvrdila je da se Andrew tijekom jednog susreta obilno znojio dok su plesali. Andrew je to negirao, tvrdeći da u to vrijeme nije mogao znojiti zbog medicinskog stanja uzrokovanog predoziranjem adrenalinom tijekom rata na Falklandima.

Kako je rekao: "Postoji mali problem sa znojenjem, jer imam neobično medicinsko stanje - ne znojim se.“

Oli SCARFF / AFP

"Mislio sam da je to radni događaj“

Tijekom lockdowna 2020., dok su građani Ujedinjenog Kraljevstva morali ostajati kod kuće, otkriveno je da su u Downing Streetu održavane zabave.

Boris Johnson branio se tvrdnjom da je "implicitno vjerovao da je to bio radni događaj“.

Njegov savjetnik Dominic Cummings dodatno je izazvao kontroverze putovanjem od 400 km, koje je opravdao brigom o djeci — ali i vožnjom do Barnard Castlea kako bi "testirao vid“.

"Gledao sam jazavce"

Britanski političar Ron Davies uhvaćen je u blizini poznatog mjesta za susrete gejeva, a branio se tvrdnjom da je tamo išao "gledati jazavce“.

AFP

"Htio sam izbjeći diplomatski incident“

Silvio Berlusconi intervenirao je kako bi oslobodio maloljetnu plesačicu, tvrdeći da je mislio da je ona nećakinja egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka.

"Nisam imao seksualne odnose s tom ženom“

Bill Clinton 1998. pokušao je demantirati aferu s Monicom Lewinsky ovom poznatom rečenicom, koja je kasnije dobila drugačije tumačenje ovisno o definiciji "seksualnih odnosa“.

Kasnije je izjavio i: "Ovisi o tome što znači riječ ‘je’.“

Paul Faith / AFP

"Blokada mozga“

David Cameron pogrešno je naveo da navija za West Ham, iako je ranije tvrdio da podržava Aston Villu. Grešku je pripisao "blokadi mozga“.

"Tražio sam traktore“

Britanski zastupnik Neil Parish priznao je da je gledao pornografiju u parlamentu, tvrdeći da je na takav sadržaj naišao slučajno dok je tražio traktore.

"Zakon ne kaže da morate imati bankovni račun“

Bivši irski premijer Bertie Ahern branio je sumnjive financijske transakcije tvrdnjom da nije obavezno imati bankovni račun.

TIMOTHY A. CLARY / AFP

"Uvlačio sam košulju“

Rudy Giuliani našao se u kompromitirajućoj situaciji u filmu "Borat", ali je tvrdio da je zapravo samo "uvlačio košulju“.

Podsjetimo, Giuliani je snimljen kako poseže u hlače i očito dodiruje genitalije dok leži na krevetu u prisutnosti glumice koja igra Boratovu kćer, a predstavlja se kao televizijska novinarka.

"Listići su bili za unuke"

Belgijski političar Didier Reynders, pod istragom zbog pranja novca putem lutrije, rekao je da je kupovao listiće za unuke.