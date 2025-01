Kreće nova pravosudna sezona: Ovi slučajevi moraju biti u fokusu tužiteljstva i sudova

Podijeli :

Nova pravosudna godina započela je s malo novosti. Ono što je trebalo tek usput zabilježiti je preseljenje sjedišta DORH-a u novu zgradu, a bit će zanimljivo pratiti hoće li se i kada tamo preseliti i USKOK kako bi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na taj način realizirao najavu iz programa kojim se kandidirao - da DORH i USKOK moraju biti pod istim krovom.

Međutim, od pravosuđa se ove godine očekuje puno više. Prije svega da nastave s rasplitanjem dva najvažnija slučaja koja trenutno vode. Riječ je, svakako, o aferama Agrokor i Ina, koje su usko povezane s državom, budući da je zbog posrnuća Agrokora država intervenirala oduzimanjem kompanije Ivici Todoriću, dok je Ina, naftna kompanija u suvlasništvu države.

Prolongiran rok za optužnicu

U aferi Agrokor, koja je otvorena u listopadu 2017., upravo je ovih dana došlo do novog momenta. Naime, Županijski sud u Zagrebu prihvatio je zahtjev Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu za produljenjem roka za podizanje nove optužnice za još godinu dana. Prvi rok isticao je 17. siječnja ove godine, no tužiteljstvo je zatražilo dodatno vrijeme budući da ni novo financijsko vještačenje još uvijek nije gotovo.

Sud je prihvatio argumentaciju tužiteljstva. Novi financijski vještaci koje je angažirao DORH, nakon što je prvo vještačenje propalo zbog sukoba interesa vještaka Ismeta Kamala, naveli su kako su samo od srpnja do listopada 2024. zaprimili više od 14 tisuća datoteka što ih je potrebno pregledati.

Tko će dočekati presudu?

Uz to, tu je i razgranata Agrokorova korporativna mreža s podružnicama, te veliki broj računa u domaćim i stranim bankama koji su potrebni za izradu analize novčanih tokova. Zbog toga novi vještaci nisu do kraja prošle godine završili analizu Agrokorovog poslovanja od 2014. do 2017., u periodu koji obuhvaća optužnica.

Za hrvatski pravosudni sustav bilo bi iznimno važno da se afera Agrokor nastavi rasplitati ove godine, a ne tek 2026. kada ističe krajnji rok za optužnicu.

Naime, kada se ove godine ne bi dogodilo ništa postavilo bi se pitanje hoće li ovaj slučaj više ikada doći na sud. Ispalo bi tada da ni najgori pesimisti, koji su aferu Agrokor komentirali na samim počecima, nisu bili u krivu kada su tvrdili da ni za deset godina neće biti presude u ovom slučaju. Izgleda da će pitanje hoće li biti i potvrđene optužnice.

Prodaja jeftinog plina iz Ine

Druga afera koju bi pravosuđe trebalo početi ozbiljnije rješavati je ona s trgovinom jeftinim plinom iz Ine. Iako je još lani u kolovozu USKOK podigao optužnicu protiv Damira Škugora i ostalih optuženih, sudskog pomaka za sada nema.

Ovih dana rješava se tek zahtjev za nastavak blokade imovine što ga je USKOK podnio uz optužnicu, a o tome odluku donosi Visoki kazneni sud. Tek tada će postupak moći biti nastavljen, što znači da će optužnica biti poslana okrivljenicima kako bi mogli uložiti odgovor na nju. Nakon toga može se očekivati sjednica optužnog vijeća, no teško da će optužnica biti potvrđena još ove godine.

Golema šteta za državu?

Ipak, dinamika procesa u slučaju koji je težak preko 160 milijuna eura moguće štete za državnu nacionalnu kompaniju bit će izuzetno važna. Do sada je već prošlo gotovo dvije i pol godine, a sud o optužnici još nije počeo ni raspravljati.

Osim toga, slučaj je važan i zbog informacija koje su se u međuvremenu pojavile – ugovori za prodaju jeftinog plina zbog kojih je optužen Damir Škugor nisu bili jedini takvi ugovori u Ini.

O tome je u svom iskazu govorio i predsjednik uprave mađarskog MOL-a Zsolt Hernadi čije je detalje N1 ekskluzivno objavio. Hernadija su istražitelji, budući da je u Hrvatskoj za njim na snazi tjeralica, ispitivali u Mađarskoj, pa nije izvjesno da će se pojaviti na suđenju u Zagrebu ako ono ove godine započne.

