Markovina: Hrvati u BiH nestaju, a HDZ ne odgovara zašto. Herceg-Bosna je nemoguća, ali ideja nije nestala
Povjesničar i publicist Dragan Markovina, u N1 studiju uživo kod naše Hanan Nanić, komentirao je ponovno zazivanje oživljenja Herceg-Bosne, u kojem sudjeluje i član vladajuće koalicije Ivan Penava, predsjednik DP-a
"DP je potpuno nebitan za bilo što i u Hrvatskoj, a ne samo u BiH. Njihove su inicijative irelevantne za bilo kakvu raspravu, ali problem je što i HDZ BiH govori o trećem entitetu, to jest Dragan Čović govori o trećoj federalnoj jedinici. I govore istu stvar. Od okončanja rata prevladava nacionalistička hrvatska politika HDZ-a i svih drugih nacionalnih opozicijskih stranaka na hrvatskom spektru. Svi zagovaraju isto i svi su nezadovoljni činjenicom što Hrvati nisu dobili treću federalnu jedinicu", naglasio je povjesničar Markovina.
Dodao je da čak i kad se ne svodi na isto, iskustvo života u BiH pokazuje da tamo gdje je bio HVO, de facto postoji ekskluzivna hrvatska vlast.
Plenković je stalno u Mostaru, a Čović u Zagrebu
Markovina je uvjeren kako ne postoji nikakav način da se ponovno uspostavi bilo kakva Herceg-Bosna jer bi za to trebala suglasnost sva tri konstitutivna naroda, što se nikad neće dogoditi. Podsjetio je i da je HDZ BiH osnovana kao stranka-kćer hrvatskog HDZ-a, da je njihovo djelovanje vezano te da je Čović svako malo u Zagrebu, baš kao što Andrej Plenković stalno odlazi u Mostar.
Povjesničar ističe kako su Daytonskim sporazumom SAD zaustavile rat, ali je nedorečen i drži BiH u pat-poziciji, što se najbolje vidi na izbornom zakonu.
"SAD su pod Donaldom Trumpom bitno proimijenile politiku prema BiH, više ne garantiraju Daytonski sporazum, Trump je u bliskoj su vezi s Miloradom Dodikom i otud nagađanja o trećem, hrvatskom entitetu. Bošnjačka politika, pogotovo građanska politika koju i ja dijelim, sad je na velikom gubitku. To je nova situacija u kojoj svatko pokušava uhvatiti nešto za sebe, ali to je neustavno. Građanska unitarna BiH, odcijepljenje Republike Srpske ne može se dogoditi bez oružanog sukoba", upozorio je Markovina, dodavši kako se "nalazimo u vrlo nezgodnoj situaciji".
HDZ drži sva lukrativna ministarstva
Napomenuo je kako nikom nije palo na pamet, kad se Daytonski sporazum radio, da će bošnjačka većina birati Hrvata za člana Predsjedništva te da je Čović je u pravu kad kaže da nije u redu da netko Hrvatima bira predstavnika, ako su sva tri naroda konstitutivna.
"Nije fer govoriti o postotku pojedinog naroda: ako su tri jednaka, onda su tri jednaka. Bez Hrvata se ne može ništa dogovoriti ni u Federaciji BiH ni u državi. Ali moram reći i da sva lukrativna ministarstva Federacije - u njima je ozbiljan novac - drži HDZ i ne postoji nijedan realan faktor gdje HDZ ne drži pravo veta i najbolje pozicije", naglasio je Markovina.
"Hrvati nestaju iz BiH, ali to ih ne zanima"
Smeta mu što nitko HDZ ne pita zašto Hrvati masovno odlaze iz BiH, s područja na kojima su gotovo jedini.
"Hrvati imaju državljanstvo Hrvatske, odnosno EU-a i odlaze za boljim životom. Treba pitati HDZ zašto masovno odlaze jer za 15-20 godina, Hrvata u BiH će biti tek pet do sedam posto. Tada će se jako teško izbjeći rasprava kako imaju tolika prava, a malo ih je. Ne dajem za pravo nikome tko će to tako postaviti, ali je realno da će postaviti. Hrvati nestaju iz BiH, ali to ih ne zanima niti se postavlja to pitanje", upozorio je povjesničar markovina, koji je i sam porijeklom Mostarac.
Nema alternative
Na pitanje Hanan Nanić postoji li alternativa HDZ-u u BiH kad je riječ o hrvatskoj politici, Markovina je odgovorio da ne postoji ozbiljna alternativa, odnosno da je sva opozicija s nacionalnim predznakom još desnija od HDZ-a.
"Zapravo tu nema nikakvog izbora. Nijedan Hrvat koji nije desničar, nema za koga glasati, a znam ih priličan broj. Sve stranke s hrvatskim predznakom su nacionalističke, desne", istaknuo je.
Priča o švicarskim kantonima je bajka
Komentirao je i one koji misle da BiH treba kantonizirati poput Švicarske.
"To su bajke. U Švicarskoj su kantoni prirodno i povijesno takvi kakvi jesu, a ovo u BiH je posljedica teških ratnih zločina i progona. Ovo sve skupa u BiH je duboka nepravda i rezultat cinizma međunarodne zajednice. Ljudi misle da im je nacionalni identitet ugrožen, ako nisu sami na nekom teritoriju, a tako nikad nije bilo u BiH. Dubinska nepravda daytonske BiH je postojanje Republike Srpske koja drži gotovo pola zemlje, pa se i mnogi Hrvati pitaju zašto oni mogu, a mi ne možemo. Zemlja se nalazi u pat poziciji, a postoji kao daytonska već više od 30 godina i vrlo sam nespokojan oko toga", zaključio je Markovina.
