Nova prilika za vlasnike stanova: Kako jeftinije ugraditi lift u zgradi ili urediti fasadu

Ugradnju dizala država bi sufinancirala i u zgradama u kojima je natpolovičnom većinom suvlasnika donesena odluka o ugradnji dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe i koje imaju osigurana sredstva prema udjelu zajednice suvlasnika u ukupnim troškovima ugradnje dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe, te zgrade koje imaju manje od tri kata pod uvjetom da imaju visoko prizemlje koje će se za potrebe ovog Programa računati kao jedan kat.