Nova prilika za vlasnike stanova: Kako jeftinije ugraditi lift u zgradi ili urediti fasadu
Do kraja mjeseca zainteresirana i stručna javnost može se uključiti u javno savjetovanje o dva programa kojima se želi unaprijediti kvaliteta života u postojećim zgradama - Programu uređenja pročelja te Programu ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe.
Uređenje pročelja kao i ugradnja dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade uz državno sufinanciranje omogućeno je Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada koji je stupio je na snagu s početkom godine.
Kako i jedno i drugo iziskuje znatna financijska ulaganja i financijsko opterećenje za vlasnike odnosno suvlasnike zgrada, posebna važnost stavljena je na sufinanciranje i poticanje ugradnje dizala odnosno uređenje pročelja kako bi se poboljšala kvaliteta života, ističe Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Brojne višekatne zgrade u Hrvatskoj, naime, nemaju dizala što osobama s invaliditetom, starijim osobama te drugim osobama smanjene pokretljivosti, kao i roditeljima s malom djecom, utječe na kvalitetu života, a k tome veliki broj višekatnih zgrada građen je u vrijeme kada ugradnja dizala nije bila obvezna.
Programom koji je u javnom savjetovanju obuhvaćeno je sufinanciranje ugradnje dizala u postojećim zgradama u kojima suvlasnici fizičke osobe u vlasništvu imaju više od 50 posto suvlasničkih dijelova zgrade upisanih u zemljišne knjige, odnosno u kojima suvlasnici fizičke osobe u vlasništvu imaju više od 50 posto ukupne korisne površine zgrade za zgrade za koje nisu određeni suvlasnički dijelovi.
Također, u zgrade koje imaju najmanje tri kata ili u kojima stanuje suvlasnik odnosno član kućanstva suvlasnika koji je osoba s invaliditetom s najmanje 80-postotnim tjelesnim oštećenjem na donjim ekstremitetima ili osoba III. ili IV. stupnja funkcionalnog oštećenja koje se odnosi na tjelesno oštećenje, zgrade za koje je izgrađen glavni projekt ugradnje dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe sukladno propisima o gradnji.
Ugradnju dizala država bi sufinancirala i u zgradama u kojima je natpolovičnom većinom suvlasnika donesena odluka o ugradnji dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe i koje imaju osigurana sredstva prema udjelu zajednice suvlasnika u ukupnim troškovima ugradnje dizala ili uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe, te zgrade koje imaju manje od tri kata pod uvjetom da imaju visoko prizemlje koje će se za potrebe ovog Programa računati kao jedan kat.
Država bi novcem iz proračuna sufinancirala jednu trećinu ukupnih troškova ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe.
U sufinanciranju mogu sudjelovati i jedinice lokalne samouprave (JLS) koje bi u tom slučaju s Ministarstvom sklapala sporazum kojim bi bilo definirano da će novac doznačiti u državni proračun.
Sufinancirali bi se svi potrebni radovi radi ugradnje dizala ili uređaja za olakšan pristup, uključujući izradu projekta za ugradnju dizala, izvođenje radova, nadzor, materijalne izdatke i druga sredstva predviđena glavnim projektom i troškovnikom.
Nakon zaprimljenih prijava na javni poziv određivala bi se lista prvenstva za sufinanciranje temeljem dodijeljenih bodova. Oni ovise o više faktora, među njima i stupnju invaliditeta osobe u zgradi, o tome s koliko sredstava u sufinanciranju sudjeluje JLS, broju katova zgrade, ukupnoj cijeni ugradnje dizala i dr.
Država i JLS sufinaniciraju po trećinu troškova uređenja pročelja
Kod obnova pročelja su Zakonom, kao i u javno savjetovanje upućenim Programom, predviđene mjere kojima će se iz državnog proračuna i proračuna JLS sufinancirati po jedna trećina ukupnih troškova uređenja, a zajednice suvlasnika osiguravale bi ostatak potrebnih sredstava.
Kod izrade liste prvenstva davala bi se prednost starijim zgradama, zgradama s većim stupnjem oštećenja od kojih prijeti opasnost nanošenja štete ljudima i imovini, zgradama koje zahtijevaju izvođenje složenijih radova te zgradama koje imaju spomenička svojstva.
Prema Programu, najviši iznos subvencije po metru četvornom zajedničkog pročelja može iznositi 300 eura s uključenim PDV-om ako je zgrada pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, odnosno 250 eura s uključenim PDV-om ako se zgrada se nalazi u zoni zaštite, od čega 50 posto financira država, a 50 posto jedinica lokalne samouprave.
Ako su ukupni troškovi uređenja pročelja na zgradi veći od 450.000 eura s uključenim PDV-om razliku podmiruje zajednica suvlasnika.
Poseban program za uređenje pročelja donesen je s obzirom na to da zgrade koje se nalaze pod nekim oblikom zaštite često ne mogu postići dovoljno energetske uštede kako bi se pročelja obnovila programima energetske obnove, kao i zbog toga što su nekim zgradama potrebni manji zahvati (npr. uklanjanje grafita ili samo bojanje fasade), a cilj je unaprijedi izgled gradova.
