Nova usluga na portalu e-Građani: Jednostavnije do iskaznice

Podnošenje zahtjeva za izdavanje otočnih iskaznica, dostupno putem portala e-Građani, obogaćeno je novim funkcionalnostima: omogućeno je podnošenje zahtjeva za otočnu iskaznicu za vozila pravnih osoba i obrta, kao i zahtjeva za izdavanje otočne iskaznice za maloljetnu djecu koje, elektroničkim putem, podnosi roditelj ili djetetov zakonski skrbnik.