Nova usluga na portalu e-Građani: Jednostavnije do iskaznice

Otočanima su omogućene nove usluge na portalu e-Građani. Jednostavnije do otočne iskaznice za vozila i djecu.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje otočnih iskaznica, dostupno putem portala e-Građani, obogaćeno je novim funkcionalnostima: omogućeno je podnošenje zahtjeva za otočnu iskaznicu za vozila pravnih osoba i obrta, kao i zahtjeva za izdavanje otočne iskaznice za maloljetnu djecu koje, elektroničkim putem, podnosi roditelj ili djetetov zakonski skrbnik.
Proširenje opsega korisnika elektroničkog podnošenja zahtjeva pojednostavljuje administrativne postupke smanjujući administrativno opterećenje, što rezultira učinkovitijim ostvarivanjem prava povezanih s otočnom iskaznicom za građane i poslovne subjekte, kao dio kontinuiranog procesa digitalne transformacije javnih usluga Republike Hrvatske.
