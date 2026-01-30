Oglas

Nova usluga na portalu e-Građani: Jednostavnije do iskaznice

N1 Info
N1 Info
|
30. sij. 2026. 08:31
13.05.2021., Zagreb - Ilustracija za internet stranicu E-gradjani. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL
Luka Stanzl/PIXSELL

Otočanima su omogućene nove usluge na portalu e-Građani. Jednostavnije do otočne iskaznice za vozila i djecu.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje otočnih iskaznica, dostupno putem portala e-Građani, obogaćeno je novim funkcionalnostima: omogućeno je podnošenje zahtjeva za otočnu iskaznicu za vozila pravnih osoba i obrta, kao i zahtjeva za izdavanje otočne iskaznice za maloljetnu djecu koje, elektroničkim putem, podnosi roditelj ili djetetov zakonski skrbnik.

e-Građani
e-Građani

Proširenje opsega korisnika elektroničkog podnošenja zahtjeva pojednostavljuje administrativne postupke smanjujući administrativno opterećenje, što rezultira učinkovitijim ostvarivanjem prava povezanih s otočnom iskaznicom za građane i poslovne subjekte, kao dio kontinuiranog procesa digitalne transformacije javnih usluga Republike Hrvatske.

Teme
e-Građani otočne iskaznice

