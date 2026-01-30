13 DRŽAVA PRIJAVILO
Pesticidima zagađene jabuke u 13 europskih zemalja, među njima i Hrvatska
Novo istraživanje kritizira postupak procjene rizika Europske unije jer se pesticidi procjenjuju pojedinačno, umjesto da se u obzir uzme učinak njihova međudjelovanja – tzv. „koktel-efekt“, odnosno kombinacija više ostataka pesticida prisutnih u voću i povrću.
Prema izvješću jedne nevladine organizacije, na tržištima i u supermarketima u trinaest europskih zemalja prodaju se jabuke s zabrinjavajuće velikom količinom ostataka pesticida, poznatih kao „kokteli pesticida“. Izvješće poziva Europsku uniju da regulira izloženost tim kemikalijama, piše Euronews.
Belgija, Hrvatska, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Španjolska i Švicarska prijavile su onečišćenje jabuka, navodi se u najnovijem izvješću organizacije Pesticide Action Network (PAN) Europe, koja kritizira EU-ov sustav procjene rizika jer promatra pesticide izolirano i zanemaruje „koktel-efekt“.
„Jedan od najupečatljivijih rezultata je da je 85 % testiranih jabuka sadržavalo više ostataka pesticida“, rekao je Gergely Simon, aktivist PAN Europe. „Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) dobila je prije 20 godina zadatak razviti metodologiju za reguliranje koktel-učinaka pesticida, no tu zakonsku obvezu još uvijek ne ispunjava.“
U izvješću se navodi i da bi, kada bi se te jabuke prodavale kao prerađena dječja hrana, čak 93 % njih premašilo zakonski dopuštene razine pesticida u EU-u za djecu mlađu od tri godine.
„Mladi roditelji nisu svjesni da hranjenje djece svježim, konvencionalno uzgojenim voćem ili povrćem znatno povećava njihovu izloženost pesticidima, ponekad i više od 600 puta“, rekao je Simon. „Javne vlasti trebale bi ih o tome informirati i dati prednost promicanju ekološke hrane.“
Ovo zabrinjavajuće izvješće objavljeno je u trenutku kada su pravila EU-a za rješavanje problema „koktela pesticida“ i dalje na čekanju, dok brojne organizacije za zaštitu okoliša pozivaju Europsku komisiju i EFSA-u da ubrzaju procjenu kumulativnih rizika pesticida.
Iako je pitanje procjene kombiniranih učinaka više pesticida prvi put prepoznato još 2005. godine, EFSA je tek 2020. provela pilot-procjenu zajedničkih učinaka na štitnjaču i živčani sustav.
Od 2021. Komisija i EFSA rade na proširenju kumulativnih procjena rizika na veći broj skupina pesticida, s ciljem njihove potpune integracije u zakonodavstvo do 2030. godine.
Glasnogovornik EFSA-e rekao je za Euronews da je procjena problema „koktela pesticida“ „složena“, jer uključuje velike skupove podataka, nove softverske alate i opsežnu suradnju s partnerima u EU-u i izvan njega.
„Trenutačno pripremamo smjernice o tome kako provoditi ‘prospektivnu’ kumulativnu procjenu rizika – prije nego što se namjeravana uporaba pesticida odobri – u kontekstu zahtjeva za maksimalno dopuštene razine ostataka“, rekao je glasnogovornik.
Pilot-projekt s državama članicama EU-a planiran je za kraj 2026. godine kako bi nacionalni stručnjaci mogli testirati alat i metodologiju koje razvija EFSA.
Pesticidi i vječne kemikalije
Znanstveno istraživanje PAN Europe provedeno je između 1. i 20. rujna 2025. godine. Istraživači su tijekom tog razdoblja odabrali tri do pet uzoraka različitih, lokalno proizvedenih konvencionalnih jabuka iz supermarketa ili s tržnica, ukupno 59 nacionalno uzgojenih uzoraka jabuka, navodi se u izvješću.
Rezultati pokazuju da je 71 % uzoraka sadržavalo barem jedan ostatak pesticida iz EU-ove kategorije najtoksičnijih pesticida, 64 % je sadržavalo barem jedan ostatak PFAS pesticida – poznatih i kao „vječne kemikalije“ – a 36 % je sadržavalo neurotoksični pesticid.
Fludioksonil, PFAS pesticid, pronađen je u gotovo 40 % uzoraka. U izvješću se navodi da je ta opasna kemikalija u EU-u 2024. godine klasificirana kao endokrini disruptor.
„Trebalo ga je zabraniti, ali države članice EU-a to već godinu dana blokiraju. Otrovna je za ljudsku jetru i bubrege te desetkuje ribe i vodozemce u vodenim ekosustavima“, poručili su iz PAN Europe u priopćenju kojim je izvješće predstavljeno.
Europska komisija predložila je u prosincu 2025. izmjene koje bi oslabile regulaciju pesticida dopuštanjem odobrenja na neodređeno vrijeme te ukidanjem obveze ponovne procjene toksičnosti pesticida u svjetlu novih znanstvenih dokaza svakih 10 do 15 godina.
Prijedlog bi također omogućio državama članicama EU-a da zanemare najnovija znanstvena saznanja pri procjeni rizika pesticida.
„Sve je više znanstvenih dokaza da je izloženost pesticidima putem hrane povezana s neplodnošću, a moguće i s rakom“, rekao je Simon. „Stalna izloženost građana mješavinama toksičnih tvari putem hrane, zraka ili prašine ne uzima se u obzir. To važno pitanje moraju riješiti regulatorna tijela.“
