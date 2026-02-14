Nove obveze i pravila za privatne iznajmljivače: "Ovo neće biti riješeno"

Kakve nove obveze i pravila čekaju privatne iznajmljivače u ovoj godini? Novi iznajmljivači u višestambenim zgradama sada trebaju suglasnost dvije trećine susjeda čime se želi suzbijati kratkoročni najam u takvim objektima. Novost je i registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu na platformama za iznajmljivanje, čime se želi minimalizirati siva zona u tom segmentu našeg turizma.
Novi registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu uvodi se kako bi se suzbilo nelegalno iznajmljivanje na velikim platformama za iznajmljivanje.
"Te platforme su dužne prijavljivati sve one iznajmljivače koji nemaju prijavljen novi registracijski broj po smještajnoj jedinici i tako ćemo u suradnji s ministarstvom i nadležnim institucijama dolaziti do onih koji rade na crno. Mi kao udruga tražimo povećanje tih kazni što se tiče privatnog iznajmljivanja", ističe Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, prenosi HRT.
Inspektorat nema dovoljno kapaciteta ni ovlasti za borbu protiv nelegalnog iznajmljivanja, poručuju iznajmljivači. Tvrde da će novi registracijski broj riješiti samo manji dio problema.
"Neće riješiti apartmane koji su vrlo često u stranom vlasništvu pa se iznajmljuju putem oglasnika, putem društvenih mreža, putem nekih osobnih kontakata, gdje ključ ide iz ruke u ruku, to neće biti riješeno", naglašava Hana Matić, potpredsjednica Udruge "Spasimo male obiteljske iznajmljivače".
Ako sada želite početi iznamljivati apartman u višestambenoj zgradi, treba vam suglasnost većine ostalih stanara.
"Kako dobiti rješenje"
"Kako dobiti suglasnost, kako dobiti rješenje, tu još ima komunikacije naprijed natrag sa županijom, s dozvolama za iznajmljivanje, mogu li ih dobiti, kako ću ih dobiti, to nije ni meni još jasno, kako izgleda suglasnost, postoji li neki obrazac, mogu li se takva rješenja dobiti", govori Nino Dubretić, izvršni direktor agencije Direct Booker.
U početku se govorilo da to novo pravilo neće vrijediti retroaktivno, no tu suglasnost trebat će i oni koji već godinama iznajmljuju stanove.
"Znači i oni koji imaju kategorizaciju također imaju rok od pet godina za prikupiti potpise kako bi se mogli nastaviti baviti tom djelatnošću", ističe Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.
Mnoge su iznamljivače u siječnju iznenadile nove porezne uplatnice, dobili su ih i oni kojima je prijavljen broravak u kući ili stanu koji iznajmljuju, pa će mjerodavne institucije zasigurno primiti mnogo upita i žalbi.
U veljači Hrvatska udruga obiteljskog smještaja ponovno organizira velik kongres u Splitu - na kojem će iznajmljivači moći dobiti odgovore na brojna otvorena pitanja zbog kojih su trenutačno u velikoj nedoumici.
