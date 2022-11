Novi potres na Baniji

Na Baniji se dogodio novi potres.

Ines Ivančić, rukovoditeljica Seizmološke službe potvrdila je za N1 da je na Baniji došlo do novog umjerenog potresa magnitude 3,5.

Epicentar potresa, kako nam je rekla Ivančić, bio je kod Gline.

“Spada u naknadna podrhtavanja, koja mogu potrajati i do nekoliko godina”, rekla je Ivančić za N1.

O potresu je izvijestio i EMSC.

🔔#Earthquake (#potres) M3.9 occurred 16 km SW of #Sisak (#Croatia) 4 min ago (local time 11:52:03). More info at:

