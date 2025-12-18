zakon o centru za zbrinjavanje
Nuklearni otpad iz NE Krško u Čerkezovcu, Šušnjar: Mi smo uključili i BiH
U Hrvatskom saboru je prihvaćen zakon o centru za zbrinjavanje istrošenog nuklearnog goriva. Vlada je potom donijela i Uredbu o visini naknade koju će primati Dvor i Sisačko-moslavačka županija, gdje je i predviđeno skladište.
Preduvjet izgradnje nuklearne elektrane u RH
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kazao je da je danas u javno savjetovanje otišao zakon o promociji nuklearne energije u civilne svrhe, što je, kako tvrdi, jedan od ključnih preduvjeta za izgradnju nuklearne elektrane u RH, piše HRT.
Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz Krškog već neko vrijeme je bio u zakonodavnoj proceduri. Nakon što je donesen Zakon, stvoreni su uvjeti da se donese i Uredba te je ona i donesena.
"Proveli smo vrlo intenzivne razgovore s predstavnicima regionalne i lokalne samouprave. Dogovorili smo puno detalja. Prezentirali smo im tehničke detalje na koji način će se to raditi. Mislim da je ovo jedan tehnički proces kojega moramo završiti", kazao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Studija utjecaja na okoliš: Uključili bismo i BiH
Govoreći o dovršenju studije utjecaja na okoliš rekao je da na temelju ESPOO konvencije Hrvatska treba napraviti tu studiju.
"To je studija o prekograničnom utjecaju i na drugu državu. Mi smo uključili i BiH u ovaj proces. Blagovremeno ih o svemu informiramo i mislim da što se tiče znanstveno tehničkih stvari nema nikakvih spornih detalja. Mislim da će taj proces biti uspješno završen sukladno svim važećim međunarodnim normama, deklaracijama koje definiraju zbrinjavanje takvog otpada i svim europskim propisima i direktivama koje nalažu obradu i skladištenje takvog otpada", kazao je.
Odgovarajući na kritike da u BiH baš i nisu zadovoljni s time, kazao je da ondje nisu bili zadovoljni niti s Pelješkim mostom. Vidimo, kazao je, da s tim nema nikakvih problema ni BiH niti mi. Dodao je i da lijeva oporba nije bila zadovoljna LNG terminalom, a da je on donio samo benefite Republici Hrvatskoj.
Danas je u javno savjetovanje otišao zakon o promociji nuklearne energije u civilne svrhe. To je, tvrdi Šušnjar, jedan od ključnih preduvjeta za izgradnju nuklearne elektrane u RH. Naglasio je da se u Hrvatskoj vrlo ozbiljno radi i promšllja na razvoju nuklerane elektrane u RH.
- Vjerujte mi, to će biti ozbiljan, suveren iskorak prema proizvodnji električne energije. Bez toga nema industrije, znanosti, obrazovanja, istaknuo je i naglasio da će u budućnosti električna energija biti jako potrebna.
U tijeku natječaj za obradu otpada nakon koje dolazi u Čerkezovac
Josip Lebegner, direktor Fonda za financiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško, istaknuo je da je polovica otpada iz NE Krško koju treba zbrinuti Hrvatska u 40 godina rada oko 1200 kubnih metara. Smatra da je to zanemarivo malo ako se usporedi s nekakvim klasičnim oblicima.
"Taj otpad kakav je sada tamo, ne dolazi u takvom obliku i na lokaciju budućeg centra, koja će, nadam se, biti Čerkezovac. Potrebno ga je prvo preraditi. On se 2028. godine počinje odvoziti u neku zemlju u Europi. U tijeku je jedan veliki natječaj za obradu tog otpada", rekao je Lebegner i dodao da će se tek nakon obrade otpada to prevoziti prema Hrvatskoj.
Objasnio je da će se dio otpada spaliti, dio će se pomiješati s nekim drugim materijalom, a dio će se sprešati. Sve će se to staviti u posebno armirane betonske kontejnere koji, kada se posuše, prevoze se prema Hrvatskoj. Takvog obrađenog opada moglo bi biti, prema njegovoj procjeni, oko 1500 kontejnera.
