Nuklearni otpad iz NE Krško u Čerkezovcu, Šušnjar: Mi smo uključili i BiH

Odgovarajući na kritike da u BiH baš i nisu zadovoljni s time, kazao je da ondje nisu bili zadovoljni niti s Pelješkim mostom. Vidimo, kazao je, da s tim nema nikakvih problema ni BiH niti mi. Dodao je i da lijeva oporba nije bila zadovoljna LNG terminalom, a da je on donio samo benefite Republici Hrvatskoj.