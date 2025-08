Obuljen Koržinek potvrdila da ostaje ministrica kulture

Demantirala je tvrdnju kako se natjecala za UNESCO. "Ne, ne to su sve patke", izjavila je i dodala kako radi svoj ministarski posao dok god premijer bude smatrao da doprinosi njegovom timu. "On je, naravno, taj koji odlučuje koliko će tko dugo biti ministar. Dok sam na ovoj dužnosti, obavljat ću je maksimalno angažirano, stručno i na dobrobit hrvatske kulture. Kada za to dođe vrijeme, netko drugi će preuzeti funkciju“, kazala je.