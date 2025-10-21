jedini hdz-ov
Od 53 amandmana na rebalans proračuna, Vlada prihvatila samo onaj Magdalene Komes
Od 53 amandmana, koliko su ih na izmjene državnoga proračuna, koje je predložila Vlada, podnijeli saborski zastupnici, Vladini predstavnici u utorak su prihvatili samo jedan, onaj Magdalene Komes (HDZ), jedini koji je 'došao' iz redova saborske većine, sve ostale su odbili.
Zahvaljujući tom amandmanu, osigurat će se dodatnih milijun eura za potrebe izgradnje i opremanja Ekonomske škole Sisak koja je do katastrofalnog potresa, 29. prosinca 2020., bila smještena u zgradi OŠ Ivana Kukuljevića koja je u potresu teško stradala.
Osnivač te osnovne škole, Grad Sisak, obavijestio je Sisačko-moslavačku županiju, koja je osnivač Ekonomske škole, kako će trebati cijelu zgradu za uvođenje nastave u jednoj smjeni. Ekonomska škola ostala je bez prostora, pa je županija počela graditi na novoj lokaciji, a milijun eura dobro će joj doći za uređenje i opremanje škole.
Za amandmane oporbenih zastupnika i klubova, Vladini predstavnici nisu pokazali razumijevanje, redom ponavljajući 'ne prihvaća se'.
Takav je odgovor za svoje amandmane dobio i Miro Bulj (Most), pa i za onaj da država osigura dodatnih deset milijuna eura za opremanje vojske da izađe na „kritične točke“ na državnoj granici i pomogne policiji u njenoj zaštiti.
Ne vidim zašto hrvatski vojnik ne bi bio na državnoj granici koja je šuplja kao sir, pa ilegalni migranti, a među njima i teroristi, prolaze kako žele, argumentirao je Bulj.
Istu je sudbinu podijelio i amandman Kluba IDS-a da se poveća naknada za BINA Istru kako bi se ukinula tunelarina kroz Učku.
Ako je tunel Učka zaista bitan kao Pelješki most, neka za građane stoji koliko i prelazak tog mosta, a to je 'nula eura', pozvao je Dalibor Paus, pitajući se želi li Vlada da Istrani budu ravnopravni s ostalim građanima.
Uvesti organiziranu prehranu i za srednjoškolce, nije realno
Uz tumačenje da su sredstva planirana rebalansom dovoljna za sve zacrtane aktivnosti do konca ove godine, Vladini predstavnici odbili su i niz amandmana SDP-ove Marije Lugarić.
Zastupnica se s tim tumačenjem nije složila, ističući kako su, primjerice, sredstva za politike za mlade, smanjena više od 26 posto, ona za rad s darovitim učenicima i studentima za četvrtinu, a ona za prevenciju nasilja nad i među mladima za čak 55 posto.
Vratite iznos barem na inicijalnu razinu koju je Sabor izglasovao, apelirala je te opetovala kako će, nakon rebalansa, za prevenciju nasilja po učeniku ostati samo 27 centi godišnje. "Kako vas nije sram", pitala je Vladina predstavnika.
Uvođenje organizirane prehrane za srednjoškolce nije realno, odgovorio je Vladin predstavnik na zahtjev Marije Selak Raspudić (NZ) da država već u ovoj godini osigura tri milijuna eura i krene s tom prehranom.
Odbijen je i amandman Marina Miletića (Most) da se poveća stavka za pomoćnike u nastavi, sa 8,5 milijuna na 15 milijuna.
Ti ljudi, kojih je oko 6000, rade za pet eura neto po satu, mjesečno zarade oko 600 eura, dajte da imaju barem 1200, pozvao je.
Nije prihvaćen ni amandman Kluba Možemo da se milijun eura, za koliko se smanjila stavka Program poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela, preusmjeri u domaću filmsku proizvodnju. U Hrvatskoj bi se godišnje trebalo snimiti osam cjelovečernjih filmova, a snimi ih se samo šest, domaći film je podfinanciran i ta proizvodnja polako umire, argumentirala je Urša Gamulin Raukar.
O amandmanima koje je Vlada odbila, u petak će glasovati saborski zastupnici koji, u teoriji, mogu promijeniti Vladinu odluku.
