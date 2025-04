Odbor za pomorstvo: Jadrolinija je dobra kompanija koju je Sopta loše vodio

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Članovi odbora za pomorstvo i predstavnici sindikata podržali su na tematskoj sjednici posvećenoj stanju pomorskog prometa rad nove Uprave Jadrolinije kojoj je po riječima njezinog predsjednika cilj povećanje sigurnosti na brodovima dok je resorni ministar najavio nabavu novih brodova.

Raspravi, sazvanoj u povodu tragedije na brodu Lastovu u kojoj su poginula tri člana posade, sudjelovali su uz saborske zastupnike te potpredsjednika Vlade i resornog ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i novi predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović te predstavnici agencija i sindikata.

Raspravljalo se o stanju pomorskog prometa u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na unaprjeđenju kvalitete i povećanju sigurnosti obalnog linijskog pomorskog prijevoza, a predsjednik Odbora Stipo Mlinarić je naglasio kako je ključno da sve dionici preuzmu odgovornost za provođenje potrebnih reformi i poboljšanja.

Temeljem današnje sjednice Odbor će donijeti i zaključke kako bi se doprinijelo unaprjeđenju pomorskog prometa u skladu s potrebama ljudi, otočana, koji svakodnevno ovise o pomorskom prijevozu, rekao je Mlinarić.

“Ide se u nabavu novih brodova”

Butković je iznio brojke vezane uz broj brodova, prevezenih putnika te namjeri kupnje novih brodova, a osvrnuvši se na Jadroliniju rekao je da je “u proteklo vrijeme imala određenih problema”, neovisno o samoj tragediji.

Danas, rekao je, Jadrolinija stabilno funkcionira, i u ovom je trenutku koncentrirana na pripremu turističke sezone, na godišnje remonte i modernizaciju te nabavu novih brodova za što će se koristiti novac tvrtke, aranžmane sa Svjetskom bankom te europske fondove.

“Tako da vjerujem da će taj proces krenuti snažnije brže, a Ministarstvo i Vlada bit će tu saveznik da se to što prije realizira”, rekao je.

“Fokus nam je na povećanju sigurnosti”

Novi predsjednik Uprave rekao je kako je zbog nesreće koja se dogodila svakome jako teško” te višekratno naglasio da im je kao novoj Upravi prioritet sigurnost i povećanje sigurnosti na brodovima. “Sigurnost i remonti (brodova) to je nešto na što je Uprava dala fokus i na čemu radi”, poručio je u izlaganju.

Jadrolinija je, rekao je, “prije svega jaki brend” te “produžena ruka Republike Hrvatske” i isključivi i glavni fokus joj je “da zadovolji ono što Vlada svojim socijalnim politikama želi napraviti, a to je da osigura otočanima lakši život”.

U budućnosti će se, naveo je, kroz aranžmane s međunarodnim i domaćim financijskim institucijama graditi novi brodovi.

“Odgovornost za nesreću je i na bivšoj Upravi Jadrolinije”

Raspravi je nazočio i upravitelj stroja Zvonimir Franić, koji je u nesreći Lastova spasio jednog od članova posade kojeg je rampa odbacila u more, a uoči sjednice u izjavi novinarima prokomentirao je rad prošle uprave na čelu s Davidom Soptom ustvrdivši da je ona, vezano uz nesreću, “napravila sve da se ide protiv pomoraca i odgovornost prebaciti isključivo na njih”.

Butković: Istraga o odgovornosti za Jadroliniju još je otvorena

Smatra da za nesreću postoji odgovornost tadašnje uprave s obzirom na to da je utvrđeno postojanje niza propusta u Sustavu upravljanja sigurnošću (SUS), te drži da DORH u istrazi koja još traje “nije krenuo u pravom smjeru. “Prebaciti odgovornost samo na posadu nije u redu, iako kažem, istraga još traje i optužnice još nisu podignute, ali ide se samo prema posadi”, rekao je.

Za novu upravu rekao je kako je “tek došla”, ali da ono što vidi, “procedure na brodu” koje je vidio, idu u pozitivnom smjeru. “Rano je govoriti, ali dobro su krenuli”, ocijenio je.

Slično je govorio i šef Nezavisnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srzentić koji je istaknuo da Blažinović “i sam vidi da se moraju napraviti kvalitetniji pomaci u protokolima”.

Antun Aljinović iz Sindikata pomoraca Hrvatske zadovoljan je najavom Blažinovića o povećanju sigurnosti i nabavu novih brodova, ali je upozorio i da se kod kupnje rabljenih brodova treba paziti što se kupuje. Kao primjer naveo je kupnju broda “Ugljan” čiji je inicijalni remont koštao 75 posto iznosa nabavne cijene broda – “što je previše”, naglasio je.

“Sopta je peglao svoj imidž”

Posebno je kritičan bio na rad bivšeg šefa Uprave Jadrolinije Sopte, navevši da tada nije bilo gradnje brodova, ali je bilo za Soptinu “reprezentaciju”. “U 2018. godini 76.979 za reprezentaciju gospodina Sopte, u 2021. 79.000 eura, u 2023. 97.000 eura. To vam je pet godišnjih primanja mornara na najvećem brod Jadrolinije – Dalamaciji”, plastično je naveo te dodao da je Sopta i prošle godine dao “50.000 eura za peglanje vlastitog imagea”.

Članovima bivše uprave Jadrolinije ponuđena nova radna mjesta: Sopta još nije donio odluku

“Jer, smatram da imidž Jadrolinije ne treba peglati, jer je to dobra kompanija koju je on loše vodio”, ustvrdio je te naglasio da za to vrijeme pomorci s Lastova koji su na bolovanju žive s plaćom koja je ispod državnog minimuma.

I Nediljko Bulić drži da nova uprava “ide u dobrom smjeru”, pri čemu je rekao da problem u Jadroliniji nisu od sam nesreće već su postojali i prije, rekavši kako ne može postojati i kvalitetan i jeftin prijevoz brodom, i to uz potplaćenog radnika.

Zastupnik Josip Borić (HDZ) izrazio je zadovoljstvo što su Uprava i sindikati “našli zajednički jezik”, a zastupnica i potpredsjednica Odbora Ivana Marković (SDP) naglasila je važnost sigurnosti i njegovo podizanje na najvišu razinu te da bi stoga trebalo provesti sve preporuke koje je nakon nesreće broda Lastovo navela Agencija za istraživanju nesreća.

Ustvrdila je i da je posljedica rada bivše Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine to da Jadrolinija danas nema dovoljno brodova odnosno da kupljeni rabljeni brodovi ne zadovoljavaju kvalitetom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Sopta je jedno mišljenje platio čak 50 tisuća eura? DORH pokrenuo izvide Puhovski: Zamislite da Turudić pokrene postupak protiv Thompsona