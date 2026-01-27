Određen pritvor pripadnicima Torcide zbog napada na navijače Crvene zvezde u Tuzli

Sud u Tuzli donio je odluku o određivanju istražnog zatvora za svih 14 navijača Hajduka koji su uhićeni nakon masovne tučnjave s navijačima Crvene zvezde, koja se dogodila protekle subote u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla. Istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, ali i zbog mogućnosti bijega, potvrđeno je nakon ročišta.
Oglas
Podsjetimo, incident se dogodio kada je skupina navijača, koja je stigla s više vozila, u blizini zračne luke organizirala zasjedu navijačima Crvene zvezde koji su se zrakoplovom vraćali iz Švedske. Sukob je eskalirao u masovnu tučnjavu u kojoj je ozlijeđeno više od 20 osoba, među kojima i jedan policijski službenik koji je intervenirao na mjestu događaja.
Prema ranijim informacijama, među pritvorenima se nalazi 11 državljana Republike Hrvatske i tri državljanina Bosne i Hercegovine. Od hrvatskih državljana, sedmorica su iz Splita:
J. K. (39), I. B. (33), T. K. (40), A. B. (22), M. J. (25), P. V. (45) i P. V. (31).
U pritvoru su i M. K. M. (24) iz Trogira, D. P. (30) iz Ploča, I. V. (25) iz Supetra te R. K. (22) iz Pule.
Među trojicom državljana BiH nalaze se M. P. (27) iz Čitluka, J. S. (20) iz Međugorja i A. J. (28) iz Brčkog.
Prema informacijama do kojih su ranije došli mediji, sukob nije bio unaprijed dogovoren. Navijači Torcide granicu su prešli osobnim automobilima i s tri kombija, a policiji su tijekom kontrole navodno naveli da putuju na humanitarni turnir.
Svjedoci događaja opisali su scene potpunog kaosa. Jedan od očevidaca naveo je da su sudionici koristili lance, kamenje i druge predmete, dok su pojedinci skidali odjeću i bježali kroz okolna naselja. Tijekom noći policija je tragala za osobama koje su se pokušavale sakriti po kućama mještana, a prema svjedočenjima, neki su nudili novac kako bi im se pomoglo u bijegu.
Istraga o ovom ozbiljnom incidentu i dalje je u tijeku, a sljedeći koraci Tužiteljstva trebali bi dati jasniju sliku o ulozi svakog od osumnjičenih u sukobu koji je uznemirio javnost u Bosni i Hercegovini i regiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas