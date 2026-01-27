Određen pritvor pripadnicima Torcide zbog napada na navijače Crvene zvezde u Tuzli

Svjedoci događaja opisali su scene potpunog kaosa. Jedan od očevidaca naveo je da su sudionici koristili lance, kamenje i druge predmete, dok su pojedinci skidali odjeću i bježali kroz okolna naselja. Tijekom noći policija je tragala za osobama koje su se pokušavale sakriti po kućama mještana, a prema svjedočenjima, neki su nudili novac kako bi im se pomoglo u bijegu.