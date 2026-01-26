Masovna tučnjava Torcide i Delija: "Bio sam u ratu, ali ovo... Ulazili su nam u kuće i automobile"

U masovnoj tučnjavi pripadnika Torcide i Delija u Tuzli, sudjelovao je veći broj osoba, uhićeno ih je 93, a ozlijeđeno 23.
Do incidenta je došlo u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla, nedugo nakon što su se navijači Crvene zvezde vratili s utakmice Europske lige u Švedskoj. Policija je brzo intervenirala i uhitila 93 sudionika incidenta, prenosi HRT.
Prema službenim podacima, u sukobu su ozlijeđene 23 osobe, uključujući jednog policijskog službenika. Medicinsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zatražilo je 18 navijača. Jedna je osoba zbog teških tjelesnih ozljeda, među kojima su ozljede glave i prsnog koša, zadržana na odjelu intenzivne njege.
Među privedenima je i 14 navijača Hajduka koji su proveli noć u policijskim prostorijama u Tuzli. Glasnogovornica MUP-a Tuzlanske županije Adnana Sprečić potvrdila je da je privedeno 11 pripadnika Torcide iz Hrvatske te trojica iz Bosne i Hercegovine.
O sukobu je za Televiziju Tuzlanskog kantona govorio mještanin Dubrava kod Tuzle Halid Alibašić, koji se našao na mjestu događaja.
"Krenuli smo vidjeti što se događa, da pomognemo. S par mojih prijatelja sam uletio u tučnjavu gdje su se ljudi udarali drškama, lancima, kamenjem, a prije toga sam vidio poskidanu odjeću po putu. Ljudi su goli bili, bacali su odjeću u kombije", ispričao je Alibašić pa nastavio:
"Ja sam bio u ratu, ali ovo je bila veća trema. Bila je i policija. Nisi znao više koga da odvajaš s koga."
Tvrdi da su sudionici tučnjave tražili pomoć od mještana kako bi pobjegli.
"Potjera je trajala cijelu noć. Nama su javljali da su ulazili u kuće i nudili lijep novac samo da ih se preveze odavde. Meni je osobno jedan ušao u auto pa sam izašao, izvadio ključ, pobjegao, nisam znao kako da ga istjeram", kazao je.
