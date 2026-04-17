Hrvatska lutrija: Za sada nema izvida oko sponzorstva, spremi smo za suradnju

"Putem medija pratimo informacije o izvidima nadležnih institucija no one još nisu bile u Lutriji, a ako budu bilo što zatražili, Društvo će dati sve potrebne informacije i objasniti sve poslovne aktivnosti", odgovorili su iz Lutrije na Hinin upit nakon što je u medijima sinoć objavljeno da Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide o sponzorstvima.