Hrvatska lutrija: Za sada nema izvida oko sponzorstva, spremi smo za suradnju

Hina
17. tra. 2026. 18:55
Hrvatska lutrija
Hrvatska lutrija izvijestila je u petak da zasad nema izvida nadležnih institucija o sponzorstvima te državne tvrtke sportskim savezima te je poručila da će, ako bude zatraženo, u potpunosti surađivati i dostaviti sve potrebne informacije o svom poslovanju.

"Putem medija pratimo informacije o izvidima nadležnih institucija no one još nisu bile u Lutriji, a ako budu bilo što zatražili, Društvo će dati sve potrebne informacije i objasniti sve poslovne aktivnosti", odgovorili su iz Lutrije na Hinin upit nakon što je u medijima sinoć objavljeno da Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide o sponzorstvima.

Dnevnik Nove TV neslužbeno je objavio da je Županijsko državno odvjetništvo zatražilo izvide u Lutriji o dodjeli sponzorstva sportskim savezima te da ih zanima je li bio malverzacija.

Policija je prije nekoliko dana, prema neslužbenim informacijama, izuzela dokumentaciju iz Hrvatskog judo saveza, a prošlog mjeseca otkrivene su malverzacije u Hrvatskom skijaškom savezu teške čak 30 milijuna eura.

Kako piše Dnevnik.hr, Lutrija je za ovu godinu povećala iznos za sponzorstva.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je ranije da je u interesu Vlade RH da se u potpunosti rasvijetle sve moguće nepravilnosti u sportskim savezima te utvrdi odgovornost pojedinaca, istaknuvši da svaki savez mora osigurati zakonito i transparentno poslovanje.

Glavina je upozorio da sva postupanja koja nisu u skladu sa zakonima i propisima trebaju biti predmet istrage, naglasivši da odgovornost snose i pravne osobe i pojedinci.

Članovi skupštine Hrvatske lutrije, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i ministar znanosti Radovan Fuchs posljednjih su dana izjavili da skupština tog javnog poduzeća nije mjesto gdje se odlučuje o podjeli novca.

