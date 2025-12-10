Oglas

Bivši gradonačelnik splita

Opara: Jesu li moji sukobi s mafijom pogodovali mojoj bolesti, nikada neću znati

author
N1 Info
|
10. pro. 2025. 09:35
Andro Krstulović Opara
Patrik Macek/PIXSELL

Bivši gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara se na Facebooku prisjetio svog mandata na čelu grada.

Oglas

Bivši gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara sinoć je objavio Facebook uspomenu od prije osam godina, u kojoj piše:

"Tada san bio u punoj forci jer smo pomeli nered na Žnjanu i započeli proces natječaja za projekt. Sjećam se ovog snimanja, a vidi se i po slikama- iscrpljenost. To sam pripisivao intenzivnom radu, stresu i činjenici da sam naslijedio financijski blokirani grad bez proračuna."

"Sve je to bilo istina ali, za mjesec i po dana sam završio u bolnici s prilično ozbiljnom dijagnozom. Kada manageri govore o burnoutu, znam što to znači. I gore.
Jesu li moji sukobi s mafijom i njihove prijetnje, jer smo ih pomeli odatle, pogodovale mojoj bolesti, nikada neću znati."

"Bitno je jedino da sam se izvukao uz Božju pomoć, a i da je Žnjan dovršen unatoč svim pegulama, dišpetima, podvalama i teškoćama", stoji u objavi bivšeg splitskog gradonačelnika.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Andro Krstulović Opara Split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ