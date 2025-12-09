vojni analitičar
Redžepović: "Zemlja koja je nekad proizvodila tenkove sada će ih samo održavati kada ih kupi"
Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je vojni analitičar i Telegramov kolumnist Goran Redžepović. Raspravljali su o najavljenoj kupovini naoružanja za oružane snage.
Hrvatska će potrošiti nešto malo više od dvije milijarde eura na novo naoružanje, uključujući haubice, kamione i Leopard tenkove. Međutim, našeg gosta ne čudi izostanak bilo kakve javne rasprave i kritičkog stava prema potrošnji ogromne količine javnog novca.
Andrej Plenković u ponedjeljak je u Parizu dogovorio kupovinu 18 samohodnih francuskih haubica Caesar MK2, a nakon toga se u Berlinu sastaje s kancelarom Friedrichom Merzom i potpisuje ugovor o nabavi 44 tenka Leopard 2A8.
"Karakteristika opremanja Hrvatske vojske je relativno ograničena transparentnost", kaže Goran Redžepović. "Sve te nabave definirane su političkim odlukama, dakle javnost nije upoznata sa studijama koji se vode, s opravdanošću nabave itd. O stvarnim razlozima mi možemo nagađati", dodaje.
Redžepović pritom kaže kako iz Vlade govore jedno, a rade drugo. Primjer koji koristi je retorika ministra obrane.
"Indikativno je da je ministar obrane Ivan Anušić stalno govorio da ulaganje u obranu nije trošak nego mogućnost za razvoj. Svima su bila puna usta razvoja, razvoja domaće industrije, tehnologija... Međutim, u posljednjim nabavama nema govora o transferu tehnologija, nema govora o sudjelovanju hrvatske proizvodnje. Sva ta nabava nije praćena odgovarajućim domaćim programima koji bi iskoristili te novce za domaći razvoj, kao što se govorilo, za stvaranje radnih mjesta i usvajanje novih tehnologija", kaže Redžepović.
Dodaje da je najavljena nabava gotovo u potpunosti trošak za hrvatsku državu, bez ikakve naznake potencijalnog ulaganja, kako već neko vrijeme govori ministar.
"Uvijek se govori da je to potencijal, da je to moguće, ali nema konkretnog dokaza da je nešto na tom planu napravljeno. Od Francuza smo kupili naoružanja za oko dvije milijarde eura, a mi smo Francuzima prodali nekoliko pištolja i kaciga za njihovu policiju. Nije došlo do pokretanja domaćeg gospodarstva, nije došlo do tehnološke suradnje, do otvaranja domaćih radnih mjesta. To je isključivo trošak."
"Od Nijemaca kupujemo Leoparde za 1,3 milijarde eura. Kupili smo te tenkove, a kod nas se neće raditi ništa. Zemlja koja je nekad proizvodila tenkove sada će ih samo održavati kada ih kupi, to je sve. Za naše firme tu nema nikakvog velikog posla. To su mrvice sa stola u odnosu na sredstva koja mi dajemo. To je što se tiče gospodarsko-političkog aspekta", kaže Redžepović.
