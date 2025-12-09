Redžepović: "Zemlja koja je nekad proizvodila tenkove sada će ih samo održavati kada ih kupi"

"Od Nijemaca kupujemo Leoparde za 1,3 milijarde eura. Kupili smo te tenkove, a kod nas se neće raditi ništa. Zemlja koja je nekad proizvodila tenkove sada će ih samo održavati kada ih kupi, to je sve. Za naše firme tu nema nikakvog velikog posla. To su mrvice sa stola u odnosu na sredstva koja mi dajemo. To je što se tiče gospodarsko-političkog aspekta", kaže Redžepović.