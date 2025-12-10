ČITAV GRAD ELITNA DESTINACIJA
Ovdje vladaju drugi trendovi. "I cijene i prodaja rastu. Kvadrat stana i po 8.000 eura"
Cijene nekretnina u Hrvatskoj u intenzivnom su zamahu. Nakon što su lani u prosjeku rasle 11,5 posto, u prvoj polovici ove godine rast je ubrzao na 15,9 posto. S druge strane, usporava rast novoizgrađenih stanova, a prodaja bilježi dramatičan pad.
Na nedavno održanom 40. Forumu poslovanja nekretninama u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Udruženja poslovanja nekretninama HGK, rečeno je da na razini Hrvatske u prvoj polovici godine pad prodaje nekretnina iznosi 15 posto, dok je u primorskim županijama i veći od 20 posto. Procjene su da bi do konca godine taj postotak mogao biti i veći.
No cijenama nekretnina ipak najviše odskače 'turistički biser' Jadrana - Dubrovnik.
Vrhunac u veljači - 5.829 eura za kvadrat
Prema portalu Nekretnine.hr, u studenome je prosječna prodajna cijena kvadratnog metra stambene nekretnine u Dubrovniku bila 5.110 eura, što je za 4,89 posto manje nego u studenome prošle godine kada je prosječna cijena kvadrata bila 5.373 eura. Vrhunac je bio u veljači ove godine kada je prosječna cijena kvadrata stambene nekretnine u Dubrovniku dosegla 5.829 eura.
Prema portalu GoHome, gdje su objedinjeni oglasi s internetskih oglasnika i web stranica agencija za trgovanje nekretninama, u Dubrovniku su u ponudi tek 583 nekretnine. Tražena cijena onih manjih i najtraženijih, do 50 kvadrata, je 4.165 eura, onih oko 70 kvadrata 5.014 eura, a najvećih stanova, prosječne površine 120 kvadrata - 4,534 eura po četvornom metru.
Ništa ispod 4.500 eura za kvadrat
Nasuprot trendu pada prodaje na razini Hrvatske, Igor Pikunić, osnivač i direktor agencije za nekretnine Libertas Homes iz Dubrovnika kaže da je ondje potražnja za stanovima i dalje velika, a ponuda nedostatna pa i cijene i prodaja rastu.
"Praktički svaki novi stan koji se pojavi na tržištu po iole realnoj cijeni vrlo brzo pronađe kupca. Zbog toga cijene stanova u Dubrovniku ne bilježe pad - naprotiv, kontinuirano rastu i dosežu povijesno visoke razine."
Što se tiče cijena, Pikunić objašnjava da je u Dubrovniku trenutno gotovo nemoguće pronaći stan ispod 4.500 do 5.000 eura za kvadrat, čak ni u starijim zgradama.
"Novogradnje su još skuplje, a na eminentnim lokacijama kao što su Ploče ili Lapad cijene su i od 7.500 do 8.000 eura za četvorni metar, a investitori znaju tražiti i više. Prodavatelji često kreću s optimističnim, čak i prenapuhanim cijenama po principu 'ako prođe – prošlo'. No, s vremenom, nakon što uoče da nekretnina ne pronalazi kupca, spremni su smanjiti cijenu, ponekad i do 25 posto. Kod realno postavljenih cijena, radi se o maksimalnom spuštanju od 10 posto."
"Nedostaje i starih i novih stanova"
I u Dubrovniku manji stanovi postižu veću cijenu po kvadratu i znatno brže se prodaju.
"Takve nekretnine posebno su tražene zbog jednostavnije investicije, ali i zbog velike potražnje kupaca koji traže rješenja za vlastito stanovanje ili iznajmljivanje", ističe Pikunić.
Trenutno je najviše aktivnih gradilišta stambenih zgrada izvan užeg gradskog središta - na Zvekovici, Obodu, u Župi Dubrovačkoj i sličnim područjima, kaže naš sugovornik.
"Na središnjim lokacijama grada novogradnja je iznimno rijetka, a projekti se uglavnom odnose na manje stambene zgrade s tek šest do deset stanova, što dodatno naglašava njihovu ekskluzivnost i pojačava potražnju. Starogradnja i novogradnja su, rekao bih, u vrlo sličnom omjeru. No valja istaknuti da tržištu nedostaje i jednih i drugih. Nedovoljno je obnovljenih stanova u starogradnji, ali i kvalitetnih novih projekata koji bi odgovorili na potrebe kupaca", govori Pikunić.
"Status elitne destinacije značajno utječe na cijene"
Manje obiteljske stanove u Dubrovniku, kaže, najčešće kupuju domaći kupci, ponajviše oni koji rješavaju svoje stambeno pitanje, dok strani kupci u pravilu traže ekskluzivnije nekretnine, moderne novogradnje, luksuzne vile ili stanove na atraktivnim lokacijama s naglaskom na blizinu mora, panoramski pogled i visoku razinu opremljenosti.
"Ukratko, domaći najviše kupuju praktične, funkcionalne stanove za život, dok stranci prepoznaju vrijednost vrhunskih nekretnina koje nude jedinstven doživljaj i prestiž", dodaje Pikunić.
Status Dubrovnika kao elitne turističke destinacije značajno utječe na cijenu kvadrata.
"Prepoznatljivost grada na međunarodnoj razini, visoka potražnja i ograničena ponuda stvaraju tržište nekretnina u kojem cijene kontinuirano rastu. To, nažalost, posebno otežava mladim ljudima mogućnost kupnje prve nekretnine. Dodatni izazov predstavlja činjenica da se velik dio prodanih nekretnina kupuje kao investicija ili za turistički najam. Takav trend dodatno podiže tržišnu vrijednost i smanjuje dostupnost stambenog prostora za lokalno stanovništvo", napominje Pikunić.
Zaključno kaže kako dubrovačko tržište nekretnina ostaje izrazito dinamično i stabilno, a cijene, zbog kroničnog nedostatka kvalitetnih nekretnina, i dalje rastu.
