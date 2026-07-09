tvrtka negira povezanost
Opasni plin u kanalizaciji blizu pogona Orada Adriatic na Kukuljanovu: "Ove koncentracije ozbiljno oštećuju zdravlje ljudi"
Vrlo visoke koncentracije sumporovodika (H2S) izmjerene su u kanalizacijskom sustavu, u blizini pogona tvrtke Orada Adriatic koja se bavi uzgojem, preradom i trgovinom ribom
Potvrdio je to Novom listu Željko Linšak, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, čiji su zaposlenici u protekla dva dana proveli mjerenja na terenu, nakon dojava građana o snažnom neugodnom mirisu koji se širi tim područjem, zbog kojih su na izvide izašli i vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Rijeka, Policijska uprava PGŽ-a, komunalno redarstvo Grada Bakra i druge nadležne službe.
"U šahtovima kanalizacijskog sustava u blizini pogona tvrtke Orada Adriatic izmjerene su vrlo visoke koncentracije sumporovodika. Riječ je o koncentracijama koje ozbiljno oštećuju zdravlje ljudi, odnosno o letalnim koncentracijama, a prisutnost sumporovodika zabilježena je i u okolnom zraku", rekao je Linšak.
Visoke koncentracije sumporovodika su potvrdili i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Rijeka Hinko Mance, te Davor Grbelja, rukovoditelj službe održavanja odvodnje u Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija, čiji su zaposlenici bili na intervenciji i proveli mjerenja, nakon dojava o snažnom, neugodnom mirisu oko pogona Orada Adriatica.
"Izmjerena je povećana koncentracija plinova opasnih za ljudsko zdravlje. Pripadnici naše postrojbe bili su na terenu i u koordinaciji s KD-om Vodovod i kanalizacija obavljena su mjerenja, rekao je Mance Marinku Glavanu iz Novog lista, dok je Grbelja dodao kako su o događaju obavijestili policiju i vodopravnu inspekciju.
"U utorak je na izvid izašla i vodopravna inspekcija, nas su zvali da izmjerimo koncentraciju plinova, pri čemu je utvrđena vrlo visoka koncentracija sumporovodika. Uzorke je uzeo i Nastavni zavod za javno zdravstvo, a o svemu su obaviješteni policija i vodopravna inspekcija, kako bi se izbjegla mogućnost stradavanja ljudi na tom području", rekao je Grbelja, dodajući da su radnici KD-a Vodovod i kanalizacija i jučer ponovo mjerili koncentracije opasnih plinova u kanalizacijskoj mreži.
"One su bile niže nego u utorak, ali i dalje iznad dopuštenih vrijednosti", rekao je Grbelja.
Prije dvije godine od trovanja plinom umrla radnica
Od trovanja plinom u pogonima tvrtke Orada Adriatic na Kukuljanovu, u prosincu 2024. godine, poginula je mlada zaposlenica, a još je petnaestero njenih kolega bilo zaprimljeno u KBC-u Rijeka. Do trovanja plinom i pogibije radnice došlo je, prema tadašnjem priopćenju uprave tvrtke, u upravnom dijelu zgrade.
Odgovor direktora: Ne postoji jasna tehnička povezanost
Upit o opasnim plinovima u kanalizacijskom sustavu oko njihovih pogona Novi list je uputio upravi tvrtke Orada Adriatic.
Direktor Ivan Gligora je odgovorio kako nije utvrđeno da je pojava opasnih plinova povezana s Orada Adriaticom.
"Razumijemo zabrinutost građana zbog potencijalnog pojavljivanja neugodnih mirisa, međutim u suradnji s nadležnim inspekcijama, kao i vatrogascima, utvrđeno je da ne postoji jasna tehnička povezanost naše tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa.
Imamo navedenu informaciju da su vatrogasci izašli na teren po dojavama te su bili prisutni i u krugu naše tvrtke, ali na području naše tvrtke nije obavljano nikakvo čišćenje kanalizacijskih sustava, samim time što mi imamo ugovor sa specijaliziranim tvrtkama za obavljanje takvih djelatnosti. Je li netko provodio ispiranje kanalizacijskih sustava izvan naše tvrtke, to ne možemo komentirati, jer je izvan ingerencije našeg zahvata.
Mjerenja su provedena unutar naše tvrtke te su rezultati bili ispod zakonski dozvoljenih vrijednosti, iste su napravili i proveli vatrogasci, certificiranom opremom.
Ne možemo komentirati rezultate izvan našeg pogona jer na njih nemamo utjecaja te, sukladno tome, ne možemo niti provoditi korelaciju našeg pogona s drugim potencijalnim onečišćivačima.
Kao društveno odgovorna tvrtka, poduzimamo sve radnje koje su potrebne s ciljem ispunjavanja svih zakonskih normi i normalnog funkcioniranja tvrtke, stoji u Gligorinom odgovoru."
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