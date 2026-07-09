Opasni plin u kanalizaciji blizu pogona Orada Adriatic na Kukuljanovu: "Ove koncentracije ozbiljno oštećuju zdravlje ljudi"

Imamo navedenu informaciju da su vatrogasci izašli na teren po dojavama te su bili prisutni i u krugu naše tvrtke, ali na području naše tvrtke nije obavljano nikakvo čišćenje kanalizacijskih sustava, samim time što mi imamo ugovor sa specijaliziranim tvrtkama za obavljanje takvih djelatnosti. Je li netko provodio ispiranje kanalizacijskih sustava izvan naše tvrtke, to ne možemo komentirati, jer je izvan ingerencije našeg zahvata.