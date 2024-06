Gdje želi Plenković? Ostojić ukazuje na ovu poziciju: “To je jače od šefa NATO-a!!

Podijeli :

Bivši ministar zdravstva i nezavisni kandidat za Europski parlament Rajko Ostojić (lista Fair Play) u Newsroomu je s našom Ankom Bilić Keserović komentirao kampanju koja je u samom finišu.

Osvrnuo se na ranije objavljenu vijest o izjavi Komisije HBK-a u povodu predstojećih europskih izbora. U Izjavi Komisije HBK-a Iustitia et pax “Za Europu koja promiče vrijednost života i obitelji” biskupi poručuju kako “ne smijemo ostati ravnodušni i drugima prepustiti da odlučuju u naše ime, jer su kršćanska misao i tradicija pridonijele razvoju svijesti o važnosti poštivanja dostojanstva ljudske osobe koje proizlazi iz same čovjekove naravi stvorene na sliku Božju.

“Iznenadio sam se”, započeo je Ostojić pa se prisjetio svog iskustva s crkvom. “Sjetite se medicinski pomognute oplodnje kad sam donio taj zakon. Veliki broj svećenika mene je prokleo s oltara, govorili su da otvaram Auschwitz. Sad, 12 godina poslije, taj isti HDZ podupire MPO.”

“Iznenadilo me da su nastavili isto, ako ne i gore, prije to ispod stola, a sada je to jasno priopćenje”, rekao je o izjavu HBK-a.

Što se tiče samih europskih izbora, navodi da ljude oni ne zanimaju. Kaže da se tek zadnjih 10 dana “ufurao” u kampanju.

“Idem k’o Real, utakmica se dobija u zadnjih 10 minuta”, rekao je Ostojić. “Plenković trči po terenu, njemu je ovo očito utakmica života.”

Osvrnuo se na napetosti između DP-a i HDZ-a. “Plenković će EPP-u reći da imaju svoj AfD, zove se DP, ‘ja sam njih stavio u džep, rasturio ih i sad im se Hrvati smiju’, smiju se njihovim životopisima, njihovim grijesima iz mladosti. On će reći ‘ako trebate recept, imam ga ja’. Zato mislim da mu je ovo tekma života.”

Osvrnuo se i na Plenkovićeve ambicije. “Može postati povjerenik za vanjsku politiku i sigurnosna pitanja, to je jače od šefa NATO-a.”

