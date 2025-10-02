Otvorene prijave za Regionalnu novinarsku nagradu „Srđan Aleksić“

Autonomija

„Umro je vršeći svoju ljudsku dužnost”, riječi su kojima se Rade Aleksić oprostio od svog sina Srđana u siječnju 1993. godine. Srđana su u centru Trebinja, u neposrednoj blizini policijske stanice, nasmrt pretukla četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske, nakon što je od smrti uspio spasiti svog sugrađanina i poznanika Alena Glavovića, čija je „krivica“ bila u tome što je Bošnjak

Alen danas živi sa porodicom u Švedskoj i svake godine obilazi Radeta Aleksića i Srđanov grob u Trebinju.

Ime Srđana Aleksića postalo je simbol ljudskosti i hrabrosti zahvaljujući novinarima i udruženjima građana, navodi se u priopćenju Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

Nagrade u tri kategorije

"Ponosni smo što Nezavisno društvo novinara Vojvodine, zajedno sa Helsinškim parlamentom građana Banjaluke, Mrežom za izgradnju mira iz Bosne i Hercegovine, Institutom za medije Crne Gore iz Podgorice i Udrugom za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije „Lupiga – svijet kroz obične oči“ iz Zagreba četvrtu godinu zaredom raspisuje konkurs za Regionalnu novinarsku nagradu „Srđan Aleksić“.

Nagrade se dodjeljuju novinarima, novinarima i medijima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore u tri kategorije: Za novinarsku hrabrost i izuzetnost, Za doprinos zajednici i Za medije.

Pozivamo vas da predložite kandidate za nagrade", navodi se u priopćenju.

Način prijave: Popuniti formular za nominaciju koju možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Nagrada za novinarsku hrabrost i izuzetnost dodjeljuje se novinarki ili novinaru koji su se istakli temeljitim, profesionalnim i etičkim izvješćivanjem o korupciji, neodgovornom radu javnih i državnih tijela, uništavanju prirodnih resursa, političkim manipulacijama, nasilju, veličanju ratnih zločinaca ili drugim temama koje su tabu ili o kojima se rijetko ili jednostrano izvještava.

2. Nagrada za doprinos zajednici dodjeljuje se novinarki ili novinaru ili grupi autora i autorki za kontinuirano izvještavanje o pomirenju, inkluziji, zaštiti ljudskih prava, ravnopravnosti polova i vladavini prava, koje je donijelo konkretnu korist građanima i građanima i/ili zajednicama u kojima oni žive.

3. Nagrada za medije dodjeljuje se medijima iz regije, koji se ističu odgovornom uređivačkom politikom i podržavaju svoje novinare i novinarke u njihovom nastojanju da budu u službi javnog interesa i zaštite ljudskih prava, slobode medija.

Novinare, novinarke i mediji mogu nominirati udruženja/udruge, neformalne grupe, mreže organizacija civilnog društva, urednici/ce u medijima, novinari/ke, sindikati, znanstveno-obrazovne institucije, univerzitetski nastavnici/ce, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.



Rok za nominaciju - 1. studenog

Rok za nominaciju je 1. studenog 2025. godine. Stoji i napomena da se novinarke, novinari i mediji ne mogu sami prijaviti na Konkurs.

Za nagradu u prve dvije kategorije za novinare i novinarke poslati od jedne do maksimalno tri snimljene emisije ili teksta/priloga novinara/novinarke koji/a se nominira, a koji ispunjavaju kriterije za nagradu u ove dvije kategorije, i koji su objavljeni u razdoblju od 1.10.2024. do 1.10.2025. godine.

Za nagradu u trećoj kategoriji poslati link na web stranicu medija i do tri emisije, priloga ili teksta koji svjedoče o ispunjavanju kriterija za nagradu u ovoj kategoriji.

Detaljna objašnjenja kriterija za nagradu u svakoj od kategorija i formata u kojima se mogu dostaviti nominirani prilozi data su u obrascima za nominaciju.

O nagrađenima će odlučivati ​​stručni žiri koji je sastavljen od medijskih radnika i stručnjaka iz svih država koje sudjeluju u organizaciji dodjele nagrada.

Dobitnicima će nagrade biti uručene na tradicionalnoj manifestaciji „Dani Srđana Aleksića“, koja se ove godine održava u Zagrebu.

Prve dvije godine manifestacija je organizirana u Banjaluci, a prošle godine u Novom Sadu, u organizaciji NDNV-a.

Pitanja u vezi natječajnog postupka mogu se postaviti na e-mail [email protected] najkasnije do 20.10.2025. godine.

Regionalna novinarska nagrada „Srđan Aleksić“ bit će dodijeljena 6. prosinca 2025. u Zagrebu, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.