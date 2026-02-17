Penava nakon snimke Dabre: Ponekad nam se dogode takve stvari

"Ova situacija najbolje opisuje medijsku klimu u Hrvatskoj, gdje mnogi od medija, a žive u slobodnoj državi, pa je to i njihovo pravo, ali je simptomatično, da imamo ovu temu u javnosti, gospodina Dabre s jednom pjesmom za koju sam rekao otprilike što mislim i koliko nam je bila nepotrebna u ovom trenutku, ali jednako tako imate otvoreno pitanje - a gdje ste, gospodo, bili na izložbi famoznog Medakovića, gdje ste bili danas kad se Pupovac iz petnih žila poziva na govor mržnje, Ustav i prijetnje. Međutim, kad je objašnjavao izložbu o Medakoviću, pričao je obiteljskim vrijednostima, kako je ta obitelj uvažena, velika, veledostojna i zagrebačka", naglasio je Penava.