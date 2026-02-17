Penava nakon snimke Dabre: Ponekad nam se dogode takve stvari

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava dao je izjavu za medije.
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava dao je izjavu za medije danas, ispred prostorija stranke. To je prva izjava Penave nakon što je izašla snimka Dabre.
Penava je rekao da ima tri razine izjave o kojima želi pričati. Prva je programsko svjetonazorska dp-a.
"Tu se aposlutno ništa nije promijenilo što se tiče DP-a koji baštini vrijednosti moderne i demokratske RH utemljene u Domovinskom ratu. Svaki drugi kontekst koji nam se pokušava prišiti odbacujemo čak i u trenutcima kad imamo pogrešne istupe i izjave koje nisu na tom tragu.Tu bi mogao ubrojiti i pjesmu gospodina Josipa Dabre", rekao je Penava.
"I unatoč takvim izjavama koji nam se ponekad dogode, kao istup našeg člana Dabre, naš put je tu nedvosmisleno jasan - moderna, demokratska RH", kaže Penava.
Kao drugu stvar navodi je li ovo trebalo Domovinskom pokretu?
"U kontekstu da smo imali nedavno uklanjanje mauzoleja četničkog vojvode Vukašina Šoškočanina s područja Hrvatske, da smo nakon toga imali jedno monumentalno djelo nakladnika Školske knjige o grobištima Hrvata u Republici Sloveniji,, da smo nakon toga imali divljanje Zovka i Šimičevića kako je DP krivac što su manifestacije poput izložbe obitelji Medaković ostale bez sredstava", rekao je i nastavio:
"U tom kontekstu jedna ovakva pjesma nam nije trebala. Unatoč sve onome što vi u medijima ne znate. Taj pokret je nastao 1929. kao želja hrvatskog naroda da se suprotstavi diktaturi Karađorđevića, ali je s nažalost s nacizmom završio priču", nastavio je.
Okomio se potom na vlast i medije u Hrvatskoj koji su "dozvolili da 34 godine u Hrvatskoj stoji mauzolej četničkom vojvodi jer to nikoga nije mučilo.
Treća stvar o kojoj je šef Domvovinskog pokreta želio progovoriti nakon Dabrinih snimki, je "medijska klima koja se stvara u Hrvatskoj".
"Ova situacija najbolje opisuje medijsku klimu u Hrvatskoj, gdje mnogi od medija, a žive u slobodnoj državi, pa je to i njihovo pravo, ali je simptomatično, da imamo ovu temu u javnosti, gospodina Dabre s jednom pjesmom za koju sam rekao otprilike što mislim i koliko nam je bila nepotrebna u ovom trenutku, ali jednako tako imate otvoreno pitanje - a gdje ste, gospodo, bili na izložbi famoznog Medakovića, gdje ste bili danas kad se Pupovac iz petnih žila poziva na govor mržnje, Ustav i prijetnje. Međutim, kad je objašnjavao izložbu o Medakoviću, pričao je obiteljskim vrijednostima, kako je ta obitelj uvažena, velika, veledostojna i zagrebačka", naglasio je Penava.
"Nisam vidio pitanja kada gradonačelnik Zagreba, gospodin Tomašević, pali nekakve krijesove u spomen na 'pobjedu i oslobođenje Zagreba' u situaciji gdje se uopće za grad Zagreb nije borilo '45. jer je grad napušten od vojnih postrojbi, ali su bome ranjenici, žene, djeca, poubijani okolo po Medvednici, po Sljemenu... Nije ga nitko od vas upitao kome u čast pali te krijesove", dodao je Penava novinarima.
Penavu su novinari pitali i je li mu žao što je Dabro pjevao spornu pjesmu.
"Kako sa ja mogu ispričati za nešto što nisam napravio. Inzistirate na tezama koje nećete čuti od mene", rekao je Penava ne odgovorivši na pitanje novinara.
"Jeste napravili popis ulica u Zagrebu koji imaju imena po komunistima", dodao je Penava novinarima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare