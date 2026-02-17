Oglas

DORH potvrdio da provodi izvide oko Dabrine snimke

Hina
17. velj. 2026. 12:40
25.11.2025., Zagreb - Sabor 8. sjednicu nastavlja izlaganjima zastupnickih stajalista nakon kojih slijedi rasprava o Konacnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim podrucjima. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Državno odvjetništvo (DORH) potvrdilo je Hini kako provodi izvide vezane uz videosnimku na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro u jednoj pjesmi dodaje stihove kojima aludira na Antu Pavelića, a koja je izazvala reakcije saborskih zastupnika oporbe i vladajućih.

Tužiteljstvo je u odgovoru na upit provodi li izvide vezane uz videosnimku istaknulo da je postupanje tijekom izvida tajno, sukladno zakonskim odredbama.

Na facebooku je u nedjelju objavljena videosnimka s "pokladnog jahanja" u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom "1928.”.

Pritom, uz poznate stihove pjesme, Dabro dodaje i stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španjolske. 

Uz to, Dabro dodaje i "samo za Milorada”, aludirajući na saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac oštro je osudio istup zastupnika DP-a Josipa Dabre, koji u videozapisu neskriveno veliča čelnika NDH-a Antu Pavelića, nazivajući ga 'vođom svih Hrvata', što Pupovac smatra otvorenom prijetnjom, poticanjem na mržnju i nasilje te prijezir prema Ustavu.

Portal dnevnik.hr objavio je u utorak još jednu snimku s Josipom Dabrom koji svira harmoniku na pjesmu koja slavi Antu Pavelića kao vođu svih Hrvata. Prema navodima portala, objavljena snimka datira s kraja travnja prošle godine.

Premijer Andrej Plenković je u ponedjeljak nakon sastanka Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a osudio postupak DP-ovca Josipa Dabre i izvijestio je da je razgovarao s koalicijskim partnerima da će od Dabre tražiti da se takva praksa više ne ponavlja, te vjeruje da to neće ugroziti stabilnost koalicije.

Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić rekao je u utorak da vladajuća koalicija nije ugrožena i da se već godinu dana javnost bavi tko će gdje pjevati te da se u pokladama svašta pjeva, pa i bećarci, u kojima se šali, a s time sada počinju vijesti, ali ne i kad je "Porfirije veličao četnike". 

Dabro je bio ministar poljoprivrede u Vladi premijera Andreja Plenkovića, no podnio je ostavku nakon što je javno objavljena videosnimka na kojoj u vožnji automobilom puca iz pištolja kroz prozor kao suvozač, a potom i videosnimka na kojoj daje sinu da koristi automatsko oružje. 

Zbog toga je protiv njega podignuta i optužnica za povredu prava djeteta, kao i za nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.

DORH Josip Dabro

