Sabor
Raspudić: Kako će pomiriti Dabru i Herbaka? Predlažem da ih se odvede na team building
Saborski zastupnik Damir Biloglav (DOMiNO) ocijenio je u utorak kako je "osobito važno“ da je na predstavljanju monografije Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji bio hrvatski državni vrh, odnosno predsjednici Vlade i Hrvatskoga sabora, te se zapitao kakva je to poruka.
"S obzirom na to da se radi o iskusnim političarima, siguran sam da oni znaju kakva je to poruka, a ona bi bila vrlo jednostavna – konačna spremnost hrvatske države da se ozbiljno pozabavi problemima masovnih partizanskih zločina iza 2. svjetskog rata“, rekao je zastupnik u saborskom govoru na slobodnu temu.
"Ako se dogodi da je to bio samo još jedan od spinova, mislim da naš narod nije glup i da će to znati vrednovati prilikom prvih slijedećih izbora“, dodao je.
Znakovitim drži i da je knjiga predstavljena u zagrebačkom HNK-u i da je kazalište bilo ispunjeno do zadnjeg mjesta. Tu knjigu potpisuju dvojica eminentnih slovenskih znanstvenika, Mitja Ferenc i Uroš Košir pa se može reći da je materijal prikazan na nepristran način, rekao je Biloglav i preporučio svima, osobit apolegetima propale države da ju pročitaju.
Šašlin: Postavlja se pitanje što je cilj filma Mirotvorac
Potaknut, kako je rekao, brojnim reakcijama hrvatskih branitelja, Stipan Šašlin (HDZ) osvrnuo se na film Mirotvorac koji prati posljednje mjesece života načelnika osječke policije Josipa Eeihl Kira, ubijenog 1991. godine, a koji je nedavno prikazan na HRT-u.
"Postavlja se pitanje što je bio cilj ovoga filma, kome je to u interesu“, rekao je zastupnik i dodao kako se radi o dokumentarnom filmu koji "na krajnje neobjektivan, pristran način“ pokušava prikazati stanje u Osijeku i njegovoj okolici na početku Domovinskog rata, u ljeto 1991.
"O Reihl Kiru sve najbolje, vjerujem da je bio mirotvorac i da je imao dobre namjere, no u filmu se ne spominje ukupan kontekst vremena, ni Plitivice, niti Pakrac, Knin, Borove Selo, ništa, ispada kao da je Domovinski rat počeo zbog događanja oko Osijeka, odnosno u samom Osijeku, što apsolutno nije točno“, naglasio je Šašlin.
Istaknuo je i kako se zaboravlja da je u to vrijeme politika stvaranja Velike Srbije davno osmišljena i napisana u SANU-u u Beogradu, a njeni provoditelji poput ratnih zločinaca Šešelja, Arkana, odavno su bili na terenu, provodeći zlodjela diljem Hrvatske, pa i u okolici Osijeka.
U to vrijeme već padaju prve granate po Osijeku, hrvatski policajci mučki se ubija u okolici Osijeka, Našica…, podsjetio je zastupnik.
Kukavica: DP ne traži umanjenje ničijih prava, pogotovo ne manjina
Ivica Kukavica (DP) poručio je da njegova stranka ne traži umanjenje ničijih prava, pogotovo ne manjina, ali da će itekako braniti hrvatsku povijest i temelje Domovinskog rata.
Zanimljivim je ocijenio da nitko od zastupnika, "tu prvenstveno misli na lijevi politički spektar“, nije spomenuo da je na današnji dan 1994. poginuo Damir Tomljanović Gavran, jedan od heroja Domovinskog rata i jedan od stupova hrvatske države.
Za ovom sam govornicom već četiri puta pitao zašto nas vraćate u 1945. zašto ne pričamo o 2041. godini, za čiji interes i račun to radite, zašto blatite Domovinski rat, zašto dragovoljce prozivate ustašama, zapitao je kolege.
Naglasio je da je on ponosni dragovoljac i visoki časnik 4. Gardijjske brigade te kako ne voli da ga se povezuje s ustašama, partizanima, a posebno ne s četnicima.
U svjetlu potresa što ga je u vladajućoj koaliciji izazvao Josip Dabro (DP) i njegovo pjevanje "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", Nino Raspudić (NZ) zapitao se što će se u petak dogoditi u Saboru, koji treba glasovati o povjerenju novom ministru.
„Jel' imamo većinu, što će biti s liberalima, kako će pomiriti Dabru i Herbaka?“ zapitao se i predložio da ih se odvede zajedno na team building. "Ljude treba i rehabilitirati, 'ajmo Dabru, čovjek je očito neupućen, probati rehabilitirati, možda kolegica Puljak može malo pomoći kako od pjevača nezgodnih pjesama dobiti lijevog centrista“, rekao je Raspudić, aludirajući na činjenicu da je bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak, kao mladić pjevao ustaške pjesme.
"Dakle, imamo jednu potpunu lakrdiju, a znamo kako će u petak završiti, da će većina ostati i dalje stabilna“, zaključio je.
Benčić: Propitat ćemo rad Vlade u provedbi reformi
Sandra Benčić (Možemo) najavila je da će Klub Možemo pokrenuti interpelaciju o radu Vladi u provedbi reformi u ključnim sektorima, "odnosno zbog dokazane nesposobnosti Vlade" da provede reforme u sustavima vezanima uz socijalnu državu.
Vladu je prozvala da nije uspjela smanjiti stopu rizika od siromaštva, da su intervencije u sustavu socijalne skrbi rezultirale time da su nam se doslovno raspali centri za socijalnu skrbi, a Zakon o osobnoj asistenciji pao na Ustavnom sudu, jer "pozicija nije htjela prihvatiti dobronamjerne amandmane opozicije, koji bi spasili taj zakon“.
Zakon o inkluzivnom dodatku, dodala je, rezultirao je time da sto tisuća ljudi i više ne može ostvariti pravo u nikakvom roku, a posebno ne u onom predviđenom zakonom.
Benčić tvrdi i da je od 27 članica EU, plus Srbija i Crna Gora, Hrvatska zadnja na listi po tome koliko mirovine pokrivaju troškove života, da su nam umirovljenici najsiromašniji u EU, a i šire itd.
Njene su tvrdnje odbacili HDZ-ovi zastupnici, spočitavajući joj da govori neistine, da ne zna baš ništa o socijalnoj politici, da zanemaruje podatke da je u riziku od siromaštva 350 tisuća ljudi manje nego 2015.
Socijalna davanja podignuta su sa 250 milijuna eura iz 2016. na 1,2 milijarde eura ove godine, rekao je Marko Pavić (HDZ).
