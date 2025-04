Milanović i Plenković zajedno u Jasenovcu. Tanta: “Mislim da ćemo zaboraviti tvrdu kohabitaciju”

Podijeli :

N1 / Anka Bilić Keserović

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta komentirao je zajedničko pojavljivanje predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u Jasenovcu.

Dosad smo, podsjeća Tanta, dobivali samo štura priopćenja o temama o kojima su njih dvojica bila prisiljena komunicirati, a danas smo ih vidjeli da su zajedno i hodaju. “To šalje dobru sliku, ozbiljno je preslagivanje u globalnoj slici, s obzirom na Ukrajinu i Trumpa. Šalje se kvalitetna poruka”, kaže Tanta.

Plenković: Dan žalosti povodom smrti pape Franje najvjerojatnije u subotu

“Mislim da ćemo zaboraviti na tvrdu kohabitaciju. Čim idu zajedno i razgovaraju, nema velike podjele i to je dobra stvar”, dodaje.

Milanović je tih od inauguracije. Zbog čega? “Kod njega je tišina uvijek isplanirana. Ispuhao se foklor oko izbora, on je izbore premoćno dobio. To mu je zadnji mandat, on se primirio, počeo razgovrati i to je dobro”, smatra Tanta.

“Vidjet ćemo kako će to izgledati kroz peti i šesti mjesec, ali i 5. 8. u Kninu gdje se pojavljuje kompletan državni vrh”, kaže.

Govoreći o lokalnim izborima, Tanta kaže: “Milanović je odlučio na ovim izborima nikome ni pomagati ni odmagati, on šuti i prati procese u pozadini. Sjetimo se kako je to izgledalo prije godinu dana. Mi smo navikli da je on središnja figura koja daje svoje opaske, to je klasični Zoran Milanović koji ne štedi nikoga.. Sada vidimo kako izgleda Milanović koji je reterirao, smirio se i ne napada nikoga i ne komunicira više od onoga što treba”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok