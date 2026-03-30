Plenković o otkazivanju sastanaka Procesa Brdo-Brijuni: "Ne znam ništa o tome"

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, premijer Andrej Plenković je dao izjavu za medije.
Na početku je odgovorio koje će biti teme na sjednici Vijeća za obranu.
"Sve ove koje su bile medijima, posljedicama situacije na Bliskom istoku plus pripreme za dugoročnu modernizaciju oružanih snaga i stvari koje su redovite", rekao je premijer.
Otkrio je i da njemu nije predstavljena studija oko PSZ-a.
Odgovorio je i je li sklon europskom naoružavanju ili američkom.
"Skloni smo onome što je dobro i korisno za hrvatsku vojsku", kaže Plenković.
Novinari su ga pitali i kako komentira Milanovićevo otkazivanje sastanaka Procesa Brdo-Brijuni.
"Ne znam ništa o tome. Nek sam komentira svoje odluke", rekao je Plenković.
Na pitanje kako komentira Vučićevu izjavu da je Putina upoznao sa savezom Prištine, Tirane i Zagreba, Plenković je rekao:
"Što mene ispitujete što je Vučić rekao. Šta me briga. Neman vremena za to danas", zaključio je.
