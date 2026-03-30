Milanović zbog Vučića otkazao sastanak Procesa Brdo-Brijuni

Kao supredsjedatelj Procesa Brdo-Brijuni, predsjednik Milanović je odlučio otkazati planirani sastanak u Hrvatskoj o čemu su obaviješteni šefovi država koji su trebali sudjelovati na sastanku na Brijunima. Idući sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni održati će se kada se za to steknu uvjeti, a nakon konzultacija predsjednika Milanovića i predsjednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, kao supredsjedatelja Procesa Brdo-Brijuni."