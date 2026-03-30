Milanović zbog Vučića otkazao sastanak Procesa Brdo-Brijuni

Sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni ove godine je trebao biti održan u svibnju u Hrvatskoj. Priopćenje ureda predsjednika prenosimo u cijelosti.
"Republika Hrvatska i Republika Slovenija, kao članice Europske unije, inicirale su Proces Brdo-Brijuni s ciljem unapređenja međusobne suradnje i ubrzavanja procesa europskih integracija zemalja jugoistočne Europe. Sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni ove godine je trebao biti održan u svibnju u Hrvatskoj.
Političke izjave i postupci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svjedočimo zadnjih dana i tjedana u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brijuni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Europe. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović smatra kako u takvim okolnostima ne postoje uvjeti i nije moguć dolazak predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Republiku Hrvatsku.
Kao supredsjedatelj Procesa Brdo-Brijuni, predsjednik Milanović je odlučio otkazati planirani sastanak u Hrvatskoj o čemu su obaviješteni šefovi država koji su trebali sudjelovati na sastanku na Brijunima. Idući sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni održati će se kada se za to steknu uvjeti, a nakon konzultacija predsjednika Milanovića i predsjednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar, kao supredsjedatelja Procesa Brdo-Brijuni."
