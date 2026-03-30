Hrvatski pomorac vratio se iz Perzijskog zaljeva: "Stvarnost je puno gora nego u vijestima. Ne možeš se nigdje sakriti"

"Naš brod je prošao Hormuz nedugo prije početka ratnih djelovanja. Nakon 12 sati, od kada smo mi prošli kroz Hormuz, počeo je rat. Do Kuvajta su nam trebala dva dana plovidbe. Kako je bilo na sidru? Opasno, neizvjesno i vrlo neugodno. No, morate znati da Iranci najavljuju kada će gađati neki dio. Oni pošalju obavijest da će na neko područje ispaliti projektile i dronove i traže da se ljudi evakuiraju. Nakon 15-20 minuta od takve obavijesti dolijeću projektili, a nakon nekog vremena i dronovi. I tako bude pet-šest puta u roku od 24 sata", ispričao je Tadić u razgovoru s novinarom Slobodne Dalmacije.