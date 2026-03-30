Plenković i Milanović supotpisali pozive za sazivanje sjednica VNS-a i VZO-a

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović supotpisali su u ponedjeljak pozive za sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu koje će se održati u srijedu 1. travnja.
I sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i sjednica Vijeća za obranu održat će se u srijedu, 1. travnja 2026. godine, u Banskim dvorima. Prvo će se održati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost u 13 sati, a nakon koje će se održati i sjednica Vijeća za obranu.
Održavanje sjednica predložio je premijer Plenković, a predsjednik Republike Milanović prihvatio.
Iako dnevni red nije objavljen, vjerojatno će se razgovarati o posljedicama aktualnih ratova na Bliskom istoku i Ukrajini te o modernizaciji Hrvatske vojske.
