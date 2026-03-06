Plenković: Zadovoljni smo što je Zurovec svojom odlukom pristupio većini

Premijer Andrej Plenković danas je bio u Zadru. Sastao se sa županom Zadarske županije Josipom Bilaverom i zadarskim gradonačelnikom Šimom Erlićem, nakon čega se obratio medijima.
Danas je potvrđeno da je nezavisni zastupnik Dario Zurovec sada dio vladajuće većine. Očekuje se da će Plenković to komentirati.
Na pitanje o ratu na Bliskom istoku i evakuacijama Hrvata, Plenković je rekao da s evakuacijama Hrvatska stoji s tim odlično.
"Kada su počela ratna zbivanja u subotu, mi smo bili jedna među prvim zemljama koja je uputila svoj zrakoplov po naše državljane", rekao je Plenković i dodao da će se nastaviti i s daljnjim organiziranim aktivnostima.
"Što se tiče pomoraca, oko 220 hrvatskih pomoraca je u zaljevu, vodit ćemo računa i o njima. Nije jednostavna evakuacija kada je riječ o pomorcima, ali vodimo računa o svima. Sutra ide novi avion iz Saudijske Arabije. Nastojimo grupirati što veći broj ljudi i onda ih izvući", rekao je Plenković
Komentirao je i izjavu Korena i hoće li Hrvatska prekinuti diplomatske odnose s Izraelom.
"Koren zastupa interese Izraela, mi donosimo svoje odluke. U ovom trenutku nismo o tome raspravljali. Još je jedan naš djelatnik u Teheranu u veleposlanstvu, ako se situacija pogorša, spremni smo i njega izvući", kaže Plenković.
Na pitanje o ograničavanju cijena goriva, kaže da su imali raspravu, a da odluku o tome donosi Vlada.
"Imat ćemo projekciju ove situacije, mehanizme imamo, stali smo s tim, ali ako procijenimo da to zahtijeva intervenciju, mi ćemo to napraviti. Još ćemo se konzultirati u vezi toga".
Komentirao je situaciju sa Zurovcem.
"Što se tiče Zurovca, mi smo zadovoljni da je on odlučio svojom odlukom pristupiti većini. Obavili smo jedan razgovor. On je rekao da je spreman podržati rad Vlade i svoje razloge je objasnio na svojoj konferenciji.
Mislim da je odabrao svoj put svojom odlukom. Svi oni koji misle da oporbi fali jedan papir neka pogledaju investicije u županijama, gradovima gdje je oporba na vlasti. Vidimo kako radi Zagreb, diže tužbu, a mi uzvraćamo tako što im dajemo novac", kaže ", kaže Plenković.
