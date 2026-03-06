Donosi li novi tjedan promjenu? Za vikend do 20, evo što potom slijedi

Sime Zelic/PIXSELL

Pretežno vedro je jutros diljem Hrvatske, temperature su niske, -2.3 je u Gospiću, -2.2 u Bednji, -0.1 u Karlovcu. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, vozače se poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba.

Podijeli

Oglas

U nastavku petka prevladavat će sunčano, razmjerno toplo, temperature će rasti do 19,20, najizglednije u Dalmaciji.

Vikend donosi nastavak stabilnih prilika. Subota će obilovati suncem, no ujutro treba računati na maglu, u dijelu zemlje tijekom dana i umjerenu naoblaku. Prema večeri oblačnije u Dalmaciji.

Nedjelja će biti oblačnija na duž Jadrana i uz Jadran, osobito u Dalmaciji, Gorskom kotaru i Lici, gdje može pasti i malo kiše.

Početkom novog tjedna nestabilnije, uz mogućnost za malo kiše, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici te u Dalmaciji.