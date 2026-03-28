SLUŽBENA POTVRDA

Plenković i Milanović su se dogovorili! Evo kad će se održati ključna sjednica

Hina
28. ožu. 2026. 12:25
Andrej Plenković, Zoran Milanović
Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je kako je termin usuglašen te da će se sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu održati 1. travnja, dnevni je red utvrđen, pozivi će ići u ponedjeljak, a sve je dogovoreno na razini predstojnika ureda.

"Očekujem da svi koji su članovi vijeća budu nazočni", rekao je Plenković novinarima nakon Izbornog sabor Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski".

Sve je, kaže, usuglašeno. Na upit novinara o tome Plenković je kratko uzvratio: "Vidjet ćete u priopćenju u ponedjeljak".

Predsjednik RH Zoran Milanović u srijedu je izvijestio priopćenjem kako je prihvatio sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu i teme o kojima bi se raspravljalo te predložio održavanje idućega tjedna. "Nastavno na brojne medijske upite i interes javnosti vezan uz sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, Ured predsjednika Republike obavještava javnost kako je predsjednik Republike Zoran Milanović još u petak, 20. ožujka, odgovorio na dopis predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića od 17. ožujka", stoji u priopćenju Ureda.

Plenković je u tom dopisu Milanoviću predložio sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu isti dan u tjednu od 23. do 27. ožujka, a iz Vlade su poručili kako inicijativa premijera ima za cilj raspraviti posljedice ratnih zbivanja na globalnoj i europskoj razini na energetske i ekonomske prilike u Hrvatskoj. Plenković je predložio i raspravu o daljnjim aspektima modernizacije Hrvatske vojske i jačanju njenih obrambenih sposobnosti, naveli su iz Vlade.

Iz Ureda predsjednika u srijedu su naveli da je predsjednik Republike Milanović u dopisu upućenom predsjedniku Vlade prihvatio prijedlog i suglasio se s potrebom sazivanja i održavanja sjednica te s predloženim temama o kojima bi trebalo raspravljati Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu, kao i da je predložio da se sjednice održe tijekom idućeg tjedna.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

