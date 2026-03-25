Milanović prihvatio Plenkovićev poziv o sazivanju sjednica VNS-a i Vijeća za obranu

Predsjednik Republike Zoran Milanović prihvatio je prijedlog premijera Andreja Plenkovića o sazivanju sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu te predložio da se održe već idući tjedan, priopćio je Ured predsjednika.
Oglas
Nastavno na brojne medijske upite i interes javnosti vezan uz sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, Ured predsjednika Republike obavještava javnost kako je predsjednik Republike Zoran Milanović još u petak, 20. ožujka, odgovorio na dopis predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića od 17. ožujka.
Predsjednik Milanović je u dopisu upućenom predsjedniku Vlade RH:
- prihvatio prijedlog i suglasio se s potrebom sazivanja i održavanja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu,
- suglasio se s predloženim temama o kojima bi trebalo raspravljati Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu,
- predložio da se sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu održe tijekom idućeg tjedna.
S obzirom na ranije potvrđenu suglasnost s potrebom održavanja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu te suglasnost oko tema sjednica, predsjednik Milanović očekuje skoro održavanje najavljenih sjednica, stoji u priopćenju Ureda.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas