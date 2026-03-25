iz ureda predsjednika

Milanović prihvatio Plenkovićev poziv o sazivanju sjednica VNS-a i Vijeća za obranu

N1 Info
25. ožu. 2026. 15:56
Zoran Milanović
Davor Puklavec/PIXSELL

Predsjednik Republike Zoran Milanović prihvatio je prijedlog premijera Andreja Plenkovića o sazivanju sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu te predložio da se održe već idući tjedan, priopćio je Ured predsjednika.

Nastavno na brojne medijske upite i interes javnosti vezan uz sazivanje sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, Ured predsjednika Republike obavještava javnost kako je predsjednik Republike Zoran Milanović još u petak, 20. ožujka, odgovorio na dopis predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića od 17. ožujka.

Predsjednik Milanović je u dopisu upućenom predsjedniku Vlade RH:

  1. prihvatio prijedlog i suglasio se s potrebom sazivanja i održavanja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu,
  2. suglasio se s predloženim temama o kojima bi trebalo raspravljati Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu,
  3. predložio da se sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu održe tijekom idućeg tjedna.

S obzirom na ranije potvrđenu suglasnost s potrebom održavanja sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu te suglasnost oko tema sjednica, predsjednik Milanović očekuje skoro održavanje najavljenih sjednica, stoji u priopćenju Ureda.

