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otvorena pitanja

Plenković s Magyarom razgovarao o odnosima u energetskom sektoru

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Hina
|
19. lip. 2026. 12:46
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reuters
REUTERS/Yves Herman

Hrvatska želi rješavati otvorena pitanja s Mađarskom u energetskom sektoru u dobrosusjedskom ozračju, poručio je u petak premijer Andrej Plenković nakon što je razgovarao s mađarskim premijerom Peterom Magyarom.

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Plenković je razgovarao na marginama samita EU-a s novim mađarskim premijerom Peterom Magyarom, koji prvi put sudjeluje na sastanku Europskog vijeća

“U dobrosusjedskom ozračju želimo rješavati otvorena pitanja u energetskom sektoru te unaprijediti sveukupne odnose Hrvatske i Mađarske. Usuglasili smo se i o održavanju bilateralnog susreta u Zagrebu ili Budimpešti u sljedećim mjesecima”, napisao je Plenković na X-u.

Pravni i vlasnički sporovi oko upravljačkih prava u INA-i, u kojoj mađarska tvrtka MOL ima pojedinačno najveći udio, godinama su izvor napetosti između dviju zemalja.

Teme
bilateralni susreti energetski sektor hrvatsko-mađarski odnosi otvorena pitanja andrej plenković peter magyar

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