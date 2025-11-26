Počeo očevid na požarištu Vjesnikovog nebodera

Zagrebačka policija započela je u srijedu očevid na požarištu Vjesnikove zgrade kojim rukovodi Općinsko kazneno državno odvjetništvo iz Zagreba, potvrdila je za Hinu Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
Policija je ranije zbog izazivanja požara u zgradi Vjesnika u noći sa 17. na 18. studenoga zagrebačkom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu kazneno prijavila dvojicu 18-godišnjaka i predala ih pritvorskom nadzorniku.
PUZ je precizirao kako 18-godišnjake tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u vezi s kaznenim djelom dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.
Neslužbeno se doznaje da ostala četiri maloljetnika, koja su se nalazila u Vjesnikovoj zgradi netom prije i po izbijanja požara, imaju status svjedoka.
Ministar graditeljstva Branko Bačić kazao je u utorak, nakon sastanka sa stručnjacima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, kako je izgledno da će se Vjesnikov neboder rušiti postupkom miniranja, što bi, kako je najavio, moglo biti vrlo brzo.
Bačić je dodao da mehaničko uklanjanje velikim kliještima nije pogodno zbog toga što je cijela konstrukcija jako oštećena pa bi ''tako teški građevinski radovi na gornjim katovima mogli prouzročiti kolaps cijelog nebodera".
Ministar je najavio i da će se odluka o rušenju Vjesnikovog nebodera donijeti u narednih nekoliko dana, ali da je najprije potrebno napraviti projekt uklanjanja nebodera.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u utorak da im je u interesu, nakon odluke da se ide u rušenje, da država sruši neboder Vjesnika iz prometnog i sigurnosnog razloga te su, premda nisu vlasnici, itekako zainteresirani na koji način će tamo niknuti nova građevina i kompleks.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
