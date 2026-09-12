Zašto trgovački lanci već u listopadu kreću s božićnim asortimanom i kako to utječe na nas?

Ovdje nije riječ o pukoj tradiciji niti o osmišljavanju ideja bez utemeljenja u stvarnosti, nego o precizno usmjerenoj strategiji koja se izravno oslanja na podatke o ponašanju kupaca. Službene procjene i analize stručnjaka pokazuju da ukupna maloprodaja u blagdanskom razdoblju bilježi stalan rast iz godine u godinu, pri čemu prodaja putem interneta raste znatno brže od one u fizičkim trgovinama. Riječ je o iznimno velikim iznosima, a značajan dio te cjelokupne potrošnje odvija se znatno ranije nego što to većina kupaca uopće pretpostavlja.