Pučka pravobraniteljica: Kritičke glasove se pokušava utišati, tako i moj. Odnos prema instituciji je — niste bitni

"Postoji i tema polarizacije. Oko nekih tema se stvari svode na: ili A ili B. Čini mi se da to možda i precjenjujemo, pa zato ne postoji prostor za pronalaženje rješenja. Gledamo društvene mreže, one koji su najglasniji. Postoji jako puno ljudi koji se ne oglašavaju na društvenim mrežama, koji ne prate medije, koji gase TV. Hrvatska je tu u vrhu, njima se sve ovo gadi. Ali nije ni to dobro jer nam razni ekstremi vode stvari. Vidimo i političke rasprave, stalno idu u smjeru zaoštravanja, a tek nas čeka predizborna kampanja", kaže.