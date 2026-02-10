Oglas

Dopsin

Policija objavila uzrok nedavnog požara u vlaku kod Osijeka

author
Hina
|
10. velj. 2026. 12:51
U nedjelju navecer zapalio se vlak na relaciji Slavonski Samac-Osijek na stanici Dopsin. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Curenje goriva na ispušnu cijev uzrok je nedavnog požara na putničkom vlaku koji se dogodio u blizini željezničkog stajališta Dopsin kod Osijeka, izvijestila je u utorak osječko-baranjska policija.

Oglas

Požar se dogodio u nedjelju uvečer, nešto poslije 20 sati, a buknuo je na motoru putničkog motornog vlaka br. 6324 tijekom prometovanja na relaciji Slavonski Šamac-Osijek.

Vlakom je upravljao 40-godišnji strojovođa, koji je požar ugasio protupožarnim aparatima. Policijskim očevidom, u suradnji s inspektorima zaštite od požara, utvrđeno je da je do požara došlo zbog pucanja vijka mlaznice i curenja goriva na ispušnu cijev.

U trenutku izbijanja požara u vlaku se nalazio i kondukter te stotinjak putnika, a ozlijeđenih nije bilo. Putnici su prekrcani u drugi vlak, koji je oštećeni vlak dovukao do ranžirnog kolodvora u Osijeku, napominju u policiji.

Teme
Kvar motora Požar vlaka Prekrcaj putnika Putnički vlak Slavonski Šamac-Osijek

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ