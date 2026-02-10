Znanstvenici otkrili novi način usporavanja gubitka pamćenja kod Alzheimerove bolesti

Prema novoj studiji, znanstvenici su otkrili mogući novi način usporavanja gubitka pamćenja kod Alzheimera, neurodegenerativnog poremećaja koji postupno oštećuje pamćenje i sposobnost razmišljanja.
Enzim PTP1B
Istraživači rade na razvoju novih potencijalnih terapija koje bi ograničile djelovanje enzima PTP1B, za koji se smatra da pridonosi gubitku pamćenja kod Alzheimerove bolesti.
Istraživači iz laboratorija Cold Spring Harbor, neprofitne institucije u New Yorku, otkrili su da enzim PTP1B pridonosi padu pamćenja kod miševa oboljelih od ove bolesti.
Njihovi rezultati otkrivaju novu ulogu tog enzima u signalizaciji imunoloških stanica te upućuju na to da bi on mogao biti obećavajuća terapijska meta za Alzheimerovu bolest.
Autor studije i profesor u tom laboratoriju, Nicholas Tonks, proučava ulogu enzima u zdravlju i bolesti još od njegova otkrića 1988. godine, javlja Euronews.
Tonks i njegov tim otkrili su da smanjenje aktivnosti PTP1B pomaže imunološkim stanicama u mozgu da uklone amiloid-beta (Aβ) plakove – nakupine proteina povezane s Alzheimerovom bolešću. Te imunološke stanice, poznate kao mikroglija, inače uklanjaju otpad u mozgu, no kako bolest napreduje, postaju sve manje učinkovite.
Slezenska tirozin-kinaza
Studija sugerira da PTP1B djeluje u interakciji s proteinom nazvanim slezenska tirozin-kinaza (SYK), koji regulira način na koji mikroglija reagira na oštećenja i uklanja Aβ.
„"ijekom bolesti te stanice postaju iscrpljene i manje učinkovite“, rekla je Yuxin Cen, voditeljica istraživanja. "Naši rezultati upućuju na to da inhibicija PTP1B može poboljšati funkciju mikroglije i pomoći u uklanjanju Aβ plakova“, dodala je.
PTP1B je već poznat po svojoj važnoj ulozi u metaboličkim poremećajima poput pretilosti i dijabetesa tipa 2, koji su također prepoznati kao rizični čimbenici za razvoj ovog neurodegenerativnog poremećaja.
Novi terapijski put
Laboratorij sada radi na razvoju inhibitora PTP1B za više primjena. Za Alzheimerovu bolest Tonks predviđa kombinaciju terapija koje bi uključivale već odobrene lijekove zajedno s inhibitorima PTP1B.
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, za liječenje Alzheimerove bolesti trenutačno se koriste inhibitori kolinesteraze poput donepezila, dok se antagonisti NMDA receptora, poput memantina, propisuju u uznapredovalim fazama bolesti.
„Cilj je usporiti napredovanje Alzheimerove bolesti i poboljšati kvalitetu života pacijenata“, rekao je Tonks.
Prema podacima WHO-a, više od 55 milijuna ljudi u svijetu živi s demencijom, a Alzheimerova bolest čini do 70 posto svih slučajeva.
„To je sporo žalovanje“, rekao je Tonks, čija je majka bolovala od Alzheimerove bolesti. „Gubite osobu dio po dio.“
