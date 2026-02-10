Znanstvenici otkrili novi način usporavanja gubitka pamćenja kod Alzheimerove bolesti

Tonks i njegov tim otkrili su da smanjenje aktivnosti PTP1B pomaže imunološkim stanicama u mozgu da uklone amiloid-beta (Aβ) plakove – nakupine proteina povezane s Alzheimerovom bolešću. Te imunološke stanice, poznate kao mikroglija, inače uklanjaju otpad u mozgu, no kako bolest napreduje, postaju sve manje učinkovite.