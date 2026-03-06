Ponovno se oglasio izraelski veleposlanik: Imamo značajne razloge za zabrinutost

Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren u petak je odbacio kritike da je njegov poziv na sigurnosnu provjeru iranskog veleposlanstva i prekid diplomatskih odnosa Zagreba i Teherana miješanje u suverene odluke Hrvatske.
„Naravno da je Hrvatska potpuno suverena država koja donosi vlastite odluke u bilo kojem području. Izrael je također suverena država koja donosi vlastite odluke, a to uključuje i pozivanje naših prijatelja na prekid odnosa s iranskim ubilačkim režimom koji je veliku zemlju pretvorio u carstvo zla”, objavio je na hrvatskom jeziku Koren na platformi X.
Veleposlanik je rekao da Izrael ima „značajne razloge za zabrinutost” jer je Iran ranije ovog tjedna „prijetio napadima na izraelska veleposlanstva”.
„Naša veleposlanstva, diplomati i židovske zajednice bili su više puta meta napada snaga Qudsa IRGC-a i njihovih posrednika, terorističkih operativaca Hezbollaha”, stoji u Korenovoj objavi u kojoj spominje Revolucionarnu gardu (IRGC). Uz objavu je podijeljena montaža naslova svjetskih medija o napadima Irana na Židove (Pariz 2018., Buenos Aires 1992.-1994., Albanija 2018.). Dio njih počinili su iranski diplomati.
Koren je rekao da je EU prije nekoliko tjedana Revolucionarnu gardu u „dugo očekivanom značajnom činu” Europska unija proglasila terorističkom organizacijom, pa sugerirao „daljnje korake pritiska na režim”.
„Prekid odnosa s Teheranom, što automatski dovodi do zatvaranja veleposlanstava, dramatično će naštetiti njihovim mogućnostima izvođenja terorističkih napada”, napisao je.
Izraelski diplomat u intervjuu za Hinu objavljenom ranije u petak pozvao je Hrvatsku da provjeri osoblje iranskog veleposlanstva kako u njemu ne bi bili pripadnici Revolucionarne garde.
Pozvao je Zagreb da u potpunosti prekine diplomatske odnose s Iranom, a naglasio je i da Islamska republika ima „mnogo pobornika s druge strane granice – u Bosni i Hercegovini”.
Na njegove tvrdnje reagirao je Armin Hodžić, zastupnik albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine, ocijenivši ih neprihvatljivim miješanjem u suverene odluke Hrvatske.
„Hrvatska nije država u kojoj će strane ambasade određivati vanjsku politiku, niti smo protektorat u kojem će diplomatska predstavništva držati političke lekcije našim institucijama”, priopćio je Hodžić.
“Diplomacija postoji kako bi gradila odnose i međusobno poštovanje, a ne kako bi pojedini veleposlanici javno sugerirali Hrvatskoj kakve odluke treba donositi”, dodao je zastupnik.
