Bivši vojni pilot o srušenim iranskim bombarderima: Imali su šanse koliko i ja u ringu s Mirkom Filipovićem

"Nemamo puno detalja o toj akciji, ali ono što se zna, objasnit ću. Najteži, najzahtjevniji, najsloženiji i najizazovniji zadatak vojnog pilota jest napasti nosač zrakoplova ili neprijateljski aerodrom. Ono što su iranski piloti pokušali je na granici nemoguće misije. Kako smo čuli, pokušaj napada vršen je sa Su-24, zrakoplovima iz doba SSSR-a, a datira iz otprilike 1974. Iako ga se navodi kao bombarder, to je dvomotorac i karakteristika su im krila koja se skupljaju i šire, što znači da bi mogao koristiti i autoputove za uzlijetanje ili slijetanje. Problem je što mogu napasti samo ako dođete blizu cilja. No, previše je star i inferioran u odnosu na Katar, koji ima napredne F-15 i njima je srušio bombardere. Za mene je to model koji ima najbolji presretač, a da nije stealth. Iranski zrakoplovi su u tom sukobu imali šanse kao da mene stavite u ring s Mirkom Filipovićem."