Poplave na području Vrgorca

Nakon obilnih kiša koje su padale tijekom posljednja dva tjedna, došlo je do izbijanja podzemne rijeke Betine, koja je poplavila vrgoračko područje od Kokorića do polja Bunina.
Voda iz imotskih polja podzemnim tokovima stigla je do vrgoračkih polja, dodatno podigavši vodostaj u polju Rastok za oko jedan metar.
Vrgorački most, te cesta prema graničnom prijelazu s BiH zatvoreni su za promet još od 27. studenoga prošle godine, a trenutačno je zatvorena i cesta Lukavac – Draževitići.
Od lokalnih lovaca doznaje se da je pod vodim i dio državnog lovišta Rilić-Baćinska jezera, a zabilježene su i pojačane migracije divljih životinja koje zbog nadiranja vode napuštaju svoja prirodna staništa i traže sigurnija područja.
Po podacima meteorološke postaje Rašćane/Vrgorac u prvih sedam dana veljače na području Vrgorca palo je 142 litra kiše po metru četvornome, a inače, prema dugogodišnjim prosjecima, u Vrgorcu u veljači padne oko 90 litara po metru četvornome.
