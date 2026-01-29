Poruka o glasanju za djevojčicu Anu je prevara - na nasjedajte

Ne upisujte svoj broj mobitela, kodove ili druge osobne podatke na sumnjivim stranicama i ne instalirajte aplikacije putem poveznica iz poruka. Ako ste već kliknuli na poveznicu, deinstalirajte komunikacijski kanal i ponovno ga instalirajte, a svoje kontakte obavijestite da zanemare poruku koju su dobili budući se radi o prevari, poručuju iz policije.