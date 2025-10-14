„Vaši sumještani su abolirani ljudi koji su dignuli oružje na Hrvatsku“, uzvratio joj je Mlinarić i poručio da bi prilike sa ASK bile drugačije da se „ne radi, kako se radilo, po Jagodnjaku i ostalim selima, da su se držale registrirane svinje, da su se o njima brinuli stručni veterinari, a ne dovozili lijekovi iz Srbije“.