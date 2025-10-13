Malena država u Europi nova je "obećana zemlja": Visoke plaće, niski porezi

Radna mjesta otvorena su prvenstveno za državljane Europske unije, ali i za radnike iz zemalja koje imaju bilateralne sporazume o mobilnosti sa Švicarskom i Lihtenštajnom. Ono što osobito privlači kandidate jest činjenica da za većinu poslova nije potrebna fakultetska diploma – umjesto formalnog obrazovanja, cijene se radno iskustvo, praktične vještine i poznavanje njemačkog jezika, koji je službeni u zemlji.