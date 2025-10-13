alpska država
Malena država u Europi nova je "obećana zemlja": Visoke plaće, niski porezi
Lihtenštajn, mala kneževina smještena između Švicarske i Austrije, danas se ubraja među najstabilnije i najbogatije države Europe — i za mnoge predstavlja novu obećanu zemlju.
Ova alpska država, sa svega 39.000 stanovnika i stopom nezaposlenosti od oko 2%, otvorila je niz radnih mjesta uz uvjete koji privlače radnike iz cijele Europske unije: plaće i do 8.000 eura mjesečno, a u pojedinim slučajevima i besplatan smještaj, prenosi nova.rs.
Prema izvješćima portala AS.com i EuropaExpress, poslodavci u Lihtenštajnu aktivno zapošljavaju putem mreže EURES – službene platforme Europske unije za zapošljavanje. Prijave su otvorene za građane svih država članica EU i Schengenskog prostora, a tražene su najrazličitije profesije – od tehničara i frizera, do industrijskih radnika, njegovatelja i parova koji bi radili u kućanstvima.
Zemlja visokih plaća i niskih poreza
Lihtenštajn je poznat po izuzetno visokom životnom standardu. Prosječna bruto plaća iznosi oko 6.800 švicarskih franaka (oko 7.150 eura), dok zaposleni u IT sektoru, proizvodnji i financijama često zarađuju i više od 10.000 franaka mjesečno.
Prema podacima portala Informat.ro, niže kvalificirana radna mjesta — poput domaćica, pomoćnog osoblja ili radnika u domovima za starije — plaćena su između 2.500 i 3.000 franaka, no mnogi poslodavci nude besplatan ili subvencioniran smještaj, dopunsko zdravstveno osiguranje i plaćene obuke.
Za menadžerske i specijalističke funkcije prosječne su plaće znatno više:
Generalni direktor – oko 15.000 eura
Direktor IT sektora – oko 13.000 eura
Voditelj pozivnog centra – oko 12.900 eura
S druge strane, zanimanja u obrazovanju i socijalnim službama nešto su skromnije plaćena – primjerice, odgojitelji zarađuju oko 2.000 eura, a socijalni radnici oko 2.300 eura mjesečno.
Tko se može prijaviti
Radna mjesta otvorena su prvenstveno za državljane Europske unije, ali i za radnike iz zemalja koje imaju bilateralne sporazume o mobilnosti sa Švicarskom i Lihtenštajnom. Ono što osobito privlači kandidate jest činjenica da za većinu poslova nije potrebna fakultetska diploma – umjesto formalnog obrazovanja, cijene se radno iskustvo, praktične vještine i poznavanje njemačkog jezika, koji je službeni u zemlji.
Kako navodi AS.com, za pojedine poslove poput rada u kućanstvima ili ugostiteljstvu, dovoljno je osnovno znanje jezika i spremnost na rad u manjim timovima.
Svi oglasi za zapošljavanje objavljeni su isključivo na stranici EURES, što jamči da se radi o legalnim i verificiranim ponudama.
Stabilno gospodarstvo i porezi koji privlače radnike
Lihtenštajn se često opisuje kao „švicarski raj s ljudskijim licem“ – zemlja gotovo bez kriminala, s uređenom infrastrukturom i najnižom stopom siromaštva u Europi.
Njegov porezni sustav jedan je od najpovoljnijih na kontinentu:
Porez na dobit iznosi samo 12,5%
Porez na dodanu vrijednost (PDV) svega 8,1%
Istodobno, sustav socijalne zaštite funkcionira besprijekorno – svaki zaposlenik ima pravo na zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i plaćeni godišnji odmor od najmanje četiri tjedna.
Kako navodi EuropaExpress, „Lihtenštajn je napustio imidž poreznog raja iz prošlog stoljeća i danas se ističe po transparentnosti i usklađenosti s pravilima Europske unije“.
Rad bez stresa, život siguran i uredan
U Lihtenštajnu se, prema lokalnim statistikama, bilježi jedna od najnižih stopa kriminala na svijetu. Radno vrijeme u većini sektora traje 40 sati tjedno, a zakonom je propisana pauza od sat i pol za ručak – što je uobičajena praksa u toj zemlji.
Zaposleni uživaju i u visokim ekološkim standardima: industrijski pogoni moraju biti usklađeni s propisima o zaštiti prirode, dok se javna energija i prijevoz temelje gotovo isključivo na obnovljivim izvorima energije.
Zbog svega toga, mnogi radnici iz Austrije, Švicarske i Njemačke svakodnevno prelaze granicu kako bi radili u Lihtenštajnu, a posljednjih mjeseci raste i interes iz istočnoeuropskih zemalja.
