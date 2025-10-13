Oglas

alpska država

Malena država u Europi nova je "obećana zemlja": Visoke plaće, niski porezi

author
N1 Info
|
13. lis. 2025. 08:23
A picture taken on October 28, 2022 shows the flag of Liechtenstein floating next to Vaduz Castle, the palace and official residence of the Prince of Liechtenstein above Vaduz. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
AFP / FABRICE COFFRINI

Lihtenštajn, mala kneževina smještena između Švicarske i Austrije, danas se ubraja među najstabilnije i najbogatije države Europe — i za mnoge predstavlja novu obećanu zemlju.

Oglas

Ova alpska država, sa svega 39.000 stanovnika i stopom nezaposlenosti od oko 2%, otvorila je niz radnih mjesta uz uvjete koji privlače radnike iz cijele Europske unije: plaće i do 8.000 eura mjesečno, a u pojedinim slučajevima i besplatan smještaj, prenosi nova.rs.

Prema izvješćima portala AS.com i EuropaExpress, poslodavci u Lihtenštajnu aktivno zapošljavaju putem mreže EURES – službene platforme Europske unije za zapošljavanje. Prijave su otvorene za građane svih država članica EU i Schengenskog prostora, a tražene su najrazličitije profesije – od tehničara i frizera, do industrijskih radnika, njegovatelja i parova koji bi radili u kućanstvima.

Zemlja visokih plaća i niskih poreza

Lihtenštajn je poznat po izuzetno visokom životnom standardu. Prosječna bruto plaća iznosi oko 6.800 švicarskih franaka (oko 7.150 eura), dok zaposleni u IT sektoru, proizvodnji i financijama često zarađuju i više od 10.000 franaka mjesečno.

Prema podacima portala Informat.ro, niže kvalificirana radna mjesta — poput domaćica, pomoćnog osoblja ili radnika u domovima za starije — plaćena su između 2.500 i 3.000 franaka, no mnogi poslodavci nude besplatan ili subvencioniran smještaj, dopunsko zdravstveno osiguranje i plaćene obuke.

Za menadžerske i specijalističke funkcije prosječne su plaće znatno više:

Generalni direktor – oko 15.000 eura

Direktor IT sektora – oko 13.000 eura

Voditelj pozivnog centra – oko 12.900 eura

S druge strane, zanimanja u obrazovanju i socijalnim službama nešto su skromnije plaćena – primjerice, odgojitelji zarađuju oko 2.000 eura, a socijalni radnici oko 2.300 eura mjesečno.

Tko se može prijaviti

Radna mjesta otvorena su prvenstveno za državljane Europske unije, ali i za radnike iz zemalja koje imaju bilateralne sporazume o mobilnosti sa Švicarskom i Lihtenštajnom. Ono što osobito privlači kandidate jest činjenica da za većinu poslova nije potrebna fakultetska diploma – umjesto formalnog obrazovanja, cijene se radno iskustvo, praktične vještine i poznavanje njemačkog jezika, koji je službeni u zemlji.

Kako navodi AS.com, za pojedine poslove poput rada u kućanstvima ili ugostiteljstvu, dovoljno je osnovno znanje jezika i spremnost na rad u manjim timovima.

Svi oglasi za zapošljavanje objavljeni su isključivo na stranici EURES, što jamči da se radi o legalnim i verificiranim ponudama.

Stabilno gospodarstvo i porezi koji privlače radnike

Lihtenštajn se često opisuje kao „švicarski raj s ljudskijim licem“ – zemlja gotovo bez kriminala, s uređenom infrastrukturom i najnižom stopom siromaštva u Europi.

Njegov porezni sustav jedan je od najpovoljnijih na kontinentu:

Porez na dobit iznosi samo 12,5%

Porez na dodanu vrijednost (PDV) svega 8,1%

Istodobno, sustav socijalne zaštite funkcionira besprijekorno – svaki zaposlenik ima pravo na zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje i plaćeni godišnji odmor od najmanje četiri tjedna.

Kako navodi EuropaExpress, „Lihtenštajn je napustio imidž poreznog raja iz prošlog stoljeća i danas se ističe po transparentnosti i usklađenosti s pravilima Europske unije“.

Rad bez stresa, život siguran i uredan

U Lihtenštajnu se, prema lokalnim statistikama, bilježi jedna od najnižih stopa kriminala na svijetu. Radno vrijeme u većini sektora traje 40 sati tjedno, a zakonom je propisana pauza od sat i pol za ručak – što je uobičajena praksa u toj zemlji.

Zaposleni uživaju i u visokim ekološkim standardima: industrijski pogoni moraju biti usklađeni s propisima o zaštiti prirode, dok se javna energija i prijevoz temelje gotovo isključivo na obnovljivim izvorima energije.

Zbog svega toga, mnogi radnici iz Austrije, Švicarske i Njemačke svakodnevno prelaze granicu kako bi radili u Lihtenštajnu, a posljednjih mjeseci raste i interes iz istočnoeuropskih zemalja.

Teme
Lihtenštajn Radnici iz EU Uvjeti rada Visoke plaće Zapošljavanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ