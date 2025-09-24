Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić pozvao je u srijedu da se u istrazi na koji je način virus afričke svinjske kuge (ASK) ušao u Hrvatsku svatko bavi svojim poslom.
"Institucije tu svakako trebaju raditi svoj posao. Vrlo jasne su sumnje. Ne bi bilo ozbiljno uključiti u nacionalni stožer glavnog državnog odvjetnika, ministra unutarnjih poslova i vrh same policije i 'slijepih očiju' praviti se kao da se ništa ne događa i da zapravo ne znamo kako je virus ušao u Republiku Hrvatsku i strogo zaštićenu farmu u biosigurnosnim uvjetima na razini Europske unije", kazao je Vlajčić.
Nakon sastanka u Vinkovcima s članovima vukovarsko-srijemskog stožera Civilne zaštite, Vlajčić je također potvrdio kako je u osječko-baranjskim naseljima Bijelo Brdo, Mece i Lug registrirano novih pedesetak oboljelih svinja.
"Odavde želimo poslati poruku o 'razbijanju' nekoliko mitova vezanih uz afričku svinjsku kugu, a prvi je o zdravim i zaraženima svinjama. Naime, kada je i jedna svinja zaražena nužno je ukloniti sve koje su na toj farmi", istaknuo je Vlajčić, dodajući kako su to preporuke znanstvene zajednice.
Također je rekao da afrička svinjska kuga ne poznaje nacionalnost ni stranačku pripadnost, kao ni velike i male proizvođače.
Zanijekao je kako će doći do zabrane manifestacija i priredbi na područjima pod bolesti, rekavši kako je uvjete za njihovo održavanje potrebno ponovno razmotriti i prilagoditi novonastaloj situaciji na terenu.
"Hrvatske šume su danas zabranile sakupljanje svih nedrvnih šumskih proizvoda poput žireva i gljiva. Pozivam sve stanovnike ove županije da se pridržavaju ove odluke i na taj način doprinesu zaustavljanja širenja virusa", poručio je Vlajčić.
Predsjednik Županijskog stožera Civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije i zamjenik župana Darko Dimić izvijestio je kako lovci provode na terenu odstrel divljih svinja. Kazao je i kako u najistočnijoj hrvatskoj županiji u ovom trenutku nema problema kao u susjednoj županiji, ali kako je virus iznimno "migratoran", pa opreza nikada dosta.
