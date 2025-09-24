"Institucije tu svakako trebaju raditi svoj posao. Vrlo jasne su sumnje. Ne bi bilo ozbiljno uključiti u nacionalni stožer glavnog državnog odvjetnika, ministra unutarnjih poslova i vrh same policije i 'slijepih očiju' praviti se kao da se ništa ne događa i da zapravo ne znamo kako je virus ušao u Republiku Hrvatsku i strogo zaštićenu farmu u biosigurnosnim uvjetima na razini Europske unije", kazao je Vlajčić.