Meteorolozi upozorili na neobične promjene: Stiže nam zima kakvu dugo nismo vidjeli

Meteorolozi, kako piše Severe Weather, a prenos Večernji, pak ističu da bi i nadolazeća zima mogla donijeti izraženije prodore hladnog zraka iz Arktika prema zapadnoj i sjevernoj Europi, dok bi Sredozemlje moglo ostati pod utjecajem visokog tlaka zraka, što bi značilo manje padalina i stabilnije vrijeme. Uz to, La Niña povećava šansu za pojavu "polarnih vrtloga", poremećaja u stratosferi koji mogu uzrokovati nagli prodor hladnog zraka prema nižim geografskim širinama. Ako se to dogodi, dijelovi Europe mogli bi doživjeti iznenadne valove hladnoće i snijega, čak i ako prosjek zime bude topliji.