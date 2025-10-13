Meteorolozi upozorili na neobične promjene: Stiže nam zima kakvu dugo nismo vidjeli

La Niña povećava šansu za pojavu 'polarnih vrtloga', poznatijih kao polar vortex koji u stratosferi uzrokuje nagli prodor hladnog zraka prema nižim geografskim širinama.
Klimatski sustav Zemlje ponovno prolazi kroz veliku promjenu. U tropskom Pacifiku započela je La Niña, hladna faza poznatog ciklusa koji uvelike utječe na globalne vremenske obrasce. Ovaj fenomen, koji se javlja svakih nekoliko godina, već sada mijenja atmosferu iznad Tihog oceana i mogao bi oblikovati nadolazeću zimu i u Europi.
La Niña predstavlja hladnu fazu klimatskog ciklusa poznatog kao ENSO (El Niño–Southern Oscillation). Tijekom te faze temperature oceana u središnjem i istočnom Pacifiku padaju, dok se atmosferski tlak povećava. To dovodi do promjena u globalnim cirkulacijama zraka i pomaka u količini padalina, temperaturi i strujanju zraka diljem svijeta. Ove promjene ne ostaju ograničene na Pacifik, šire se na obje hemisfere i mijenjaju vremenske prilike u Europi, Sjevernoj Americi i Aziji.
Prethodne La Niña zime u Europi pokazale su povećanu mogućnost hladnijeg vremena u sjevernim i središnjim dijelovima kontinenta, dok je jug Europe, uključujući i Hrvatsku, često imao suhe i blago toplije razdoblje.
Meteorolozi, kako piše Severe Weather, a prenos Večernji, pak ističu da bi i nadolazeća zima mogla donijeti izraženije prodore hladnog zraka iz Arktika prema zapadnoj i sjevernoj Europi, dok bi Sredozemlje moglo ostati pod utjecajem visokog tlaka zraka, što bi značilo manje padalina i stabilnije vrijeme. Uz to, La Niña povećava šansu za pojavu "polarnih vrtloga", poremećaja u stratosferi koji mogu uzrokovati nagli prodor hladnog zraka prema nižim geografskim širinama. Ako se to dogodi, dijelovi Europe mogli bi doživjeti iznenadne valove hladnoće i snijega, čak i ako prosjek zime bude topliji.
